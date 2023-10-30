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娛樂

盧巧音自爆太嘈曾被前輩嫌棄 KOLOR不介意伍仲衡讀錯歌名

KOLOR唔介意伍仲衡讀錯歌名 盧巧音曾被前輩歌手投以奇怪眼光

【明報專訊】本地多支樂隊組合與唱作生力軍前晚出席假九展舉行的「未來音樂選TONE Music Awards 2023頒獎典禮」。競逐獎項的KOLOR、The Hertz、麗英、per se、Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）等先行紅地氈，盧巧音、劉以達、樂隊廿四味成員Phat（陳偉雄）擔任頒獎嘉賓。盧巧音台上分享見到現場有不少新人，勾起20年前參與某電台音樂頒獎禮往事，「當年30歲，在後台與其他年輕歌手玩到飛起，被前輩歌手用奇怪眼光望着我們，覺得我們傻。這晚見到好多新面孔，都見到好多『傻人』，因為如此辛苦，若不是傻，點解會入行？」她受訪時解釋因在後台遇到好多青春新一輩，笑言好嘈吵，像她當年，有感而發。

想與新一輩合作

盧巧音承認自千禧年後出歌愈來愈困難，「市場擴大，競爭也大，不過好多新人仍好有火，他們辛苦創作好多好作品，值得嘉許，若有機會想合作」。她透露準備12月舉行小型音樂會，與粉絲見面，並稱留意近期行業復蘇，好多歌手或組合爭取檔期在大小場地演出，對樂壇是好事，盼明年物色較大場地再開騷。

達明一派的劉以達表示花兩晚，聽了超過45首入圍年度十大作品，部分令他留下印象。加入樂壇近40年的劉以達認為現代音樂人很幸福，資源比以前多，並稱有興趣跟新一輩合作，又向新人派貼士，提醒如果以組合出道，最好大家都喜歡同類型音樂，創作時較易溝通。

KOLOR倡增「最佳老公」獎

KOLOR歌曲《52赫茲》獲大學生一人一票選出，奪香港音樂年度大獎及香港音樂年度十大第2位，與ToNick合唱的《無雙》奪第5位。KOLOR有感入行多年，仍獲大學生支持，別具意義和榮幸，會隨感覺繼續創作不同類型歌曲。主音Sammy（蘇浩才）與太太盧巧音同場，所得獎項由其他嘉賓頒發，沒有夫婦同台。他笑說：「如果大會安排太太頒獎給我，太戲劇性。」其他隊友起哄，提議Sammy應獲「最佳老公」獎，笑言此獎每個男人都想得到，意義更大。隊友羅灝斌與謝日昇是準人夫，稱要向Sammy學習，搞笑望獲「最佳老公新人」獎。

伍仲衡早前在CASH記者會公布頒獎禮入圍名單，錯讀歌名《52赫茲》惹熱議。KOLOR表示當日在場沒有介意，多年來隊名或歌名常被讀錯或串錯字，曾被認錯是ToNick，有電台DJ曾稱呼他們YELLOW，全部一笑置之。

Sinnie的個人單曲入圍候選，平日習慣與隊友8位一體，單拖出席有點不自在，找好友麗英陪伴。Lolly Talk下月底舉行首次演唱會，她透露每日排舞6小時，覺得似返學，雖然辛苦但開心，隊友間的默契愈來愈好。她們還鍛煉體能備戰，「我們各自練唱，有戒食辛辣和冰冷食物養聲。為應付多首跳唱快歌，相約健身，身形瘦了少少」。網民指Lolly Talk比COLLAR更快開演唱會，Sinnie認為兩隊風格不同，反而是並肩作戰。她有邀請COLLAR來捧場，也期待她們開騷。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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