盧巧音自爆太嘈曾被前輩嫌棄 KOLOR不介意伍仲衡讀錯歌名

想與新一輩合作

盧巧音承認自千禧年後出歌愈來愈困難，「市場擴大，競爭也大，不過好多新人仍好有火，他們辛苦創作好多好作品，值得嘉許，若有機會想合作」。她透露準備12月舉行小型音樂會，與粉絲見面，並稱留意近期行業復蘇，好多歌手或組合爭取檔期在大小場地演出，對樂壇是好事，盼明年物色較大場地再開騷。

達明一派的劉以達表示花兩晚，聽了超過45首入圍年度十大作品，部分令他留下印象。加入樂壇近40年的劉以達認為現代音樂人很幸福，資源比以前多，並稱有興趣跟新一輩合作，又向新人派貼士，提醒如果以組合出道，最好大家都喜歡同類型音樂，創作時較易溝通。

KOLOR倡增「最佳老公」獎

KOLOR歌曲《52赫茲》獲大學生一人一票選出，奪香港音樂年度大獎及香港音樂年度十大第2位，與ToNick合唱的《無雙》奪第5位。KOLOR有感入行多年，仍獲大學生支持，別具意義和榮幸，會隨感覺繼續創作不同類型歌曲。主音Sammy（蘇浩才）與太太盧巧音同場，所得獎項由其他嘉賓頒發，沒有夫婦同台。他笑說：「如果大會安排太太頒獎給我，太戲劇性。」其他隊友起哄，提議Sammy應獲「最佳老公」獎，笑言此獎每個男人都想得到，意義更大。隊友羅灝斌與謝日昇是準人夫，稱要向Sammy學習，搞笑望獲「最佳老公新人」獎。

伍仲衡早前在CASH記者會公布頒獎禮入圍名單，錯讀歌名《52赫茲》惹熱議。KOLOR表示當日在場沒有介意，多年來隊名或歌名常被讀錯或串錯字，曾被認錯是ToNick，有電台DJ曾稱呼他們YELLOW，全部一笑置之。

Sinnie的個人單曲入圍候選，平日習慣與隊友8位一體，單拖出席有點不自在，找好友麗英陪伴。Lolly Talk下月底舉行首次演唱會，她透露每日排舞6小時，覺得似返學，雖然辛苦但開心，隊友間的默契愈來愈好。她們還鍛煉體能備戰，「我們各自練唱，有戒食辛辣和冰冷食物養聲。為應付多首跳唱快歌，相約健身，身形瘦了少少」。網民指Lolly Talk比COLLAR更快開演唱會，Sinnie認為兩隊風格不同，反而是並肩作戰。她有邀請COLLAR來捧場，也期待她們開騷。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com