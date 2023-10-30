貼合照被翻舊帳 曾稱不知誰是炎明熹 吳保錡耍冧 認以前有眼不識泰山

娛樂組

保錡前晚在社交網上載與Gigi合照，留言：「追星小保錡上線，唱歌超級超級好聽的，常常YouTube上重播重播再重播，今（前）日勁開心可以合照。」Gigi亦在社交網轉發保錡帖文，留言：「你太客氣了。」網民對保錡和Gigi合照反應不一，有網民翻出前年保錡受訪時，被問有沒有留意無綫《聲夢傳奇》三料冠軍Gigi演出時，保錡當時反問：「邊個嚟㗎？」並稱自己只認識Gigi姐（黃淑儀）。保錡留言回應該網民，直認有這樣說過，「我記得。之前真係有眼不識泰山，有一日YouTube推薦咗畀我，就有聽佢唱歌，所以我之前真係冇留意sorry sorry！」

Gigi慘成箭靶 籲互相尊重

有網民寫道：「準備過檔大台？係就好喇，ERROR入面最唔like就係你，唔好拖累3名兄弟。」保錡回覆：「感謝你憎我咁耐都留意我。」有不少網民表達看到他與Gigi合照感反感和失望，希望他考慮粉絲感受。

二人合照引來很多負評，連累Gigi被攻擊。有人留言：「好like唔like，like隻XX」。不過亦有網民力撐Gigi，讚她唱功了得，性格可愛。

有網民覺得同行互相尊重與欣賞是好事，不一定要敵對。有人讚保錡回應負評時答得好，以前不識不出奇，現在識英雄重英雄，又敢言和有勇氣為說過的話負責任，對他增加好感。

勿以unfollow綁架藝人行為

有網民表示從留言看到很多人鍾意立場多過偶像本人，又有人留言：「兩台唔係對立，有人覺得榴槤香，有人覺得臭。我鍾意poki（保錡）因為《花姐ERROR遊》見到佢博盡，以前我都unfollow過poki，後來再follow番佢，因為佢片石仔而鍾意番佢，我唔會因為一個post unfollow，佢鍾意邊個佢有選擇，唔鍾意好多人用unfollow綁架藝人行為，其實unfollow㩒粒制兩秒Ig（Instagram）會幫你，你有你自由，但我唔會隨便unfollow。」有網民多謝保錡欣賞Gigi，讚他有品味，希望他繼續加油，日後可以有機會見到他與Gigi合作。