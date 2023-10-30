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娛樂

【開箱】《4拍4家族》 夾band先夾人 毋忘落上落落上上

【明報專訊】舞台劇《女兒紅》賴恩慈執導電影《4拍4家族》，找來泰迪羅賓和謝安琪扮演父女，有關音樂的故事，票房不似預期，第二周被削減場次；其實此片意念不錯，音樂療癒人心的題材可以很好發揮；即使劇本沙石不少，對上一部劇情長片已是9年前《N＋N》的賴恩慈，成績算不錯，不值得匆匆落畫的下場。

一家四口同一屋簷 各有秘密恐懼

《4拍4家族》講述決心踏上國際舞台的Band Four主音Cat （謝安琪飾），自小崇拜結他手父親King（泰迪羅賓飾），後者卻在她10歲時離家出走。20多年後，Cat媽病逝，父女在火葬場重逢，Cat已有9歲兒子Riley（陳諾霆飾），King則帶來仍念中學的女兒樂弦（Anna hisbbuR飾）。四人忽然同一屋簷下，一家四種聲音，各有掙扎、秘密與恐懼，難以溝通。音樂是他們唯一的共通點，當開始互相了解互相聆聽，Band Four面臨更大難關。

此片主題包含家庭、音樂與遺忘，三者又互為牽引，當然實行得理想與否是另一回事，但有此構思，誠意可嘉，尤其謝安琪、泰迪羅賓、Anna hisbbuR與陳諾霆均懂得音樂，是不可多得的組合。片中有一句對白，「夾band先夾人」，意謂即使有曠世音樂才華，成員之間不咬弦，相處下去也難以和諧，又怎會有好的創作與演出？片中開始時Cat雖有夾band，隊友人各有志，跟她元祖Band Four隊友的深厚感情，不能同日而語，最後各散東西，也是人之常情。

《4拍4家族》以夾band引伸到家庭的意義；King與Cat父女不和，源於前者不告而別，丟下Cat母女不顧，造成怨恨。King多年後帶么女樂弦回來，對Cat而言，同一屋簷下卻好比陌生人。有一幕道明家與血緣對主角的重要；Riley一直喚King「阿伯」，King卻希望他叫一聲「阿公」，Riley不明所以，King解釋「阿伯」稱謂不及「阿公」親切，其實就是親生孫兒與外人之別。King後來發現Riley並非Cat所出，原是Band Four兩名隊友的兒子，兩人因車禍臨終託孤。遭父遺棄的Cat，一直視Riley如己出，盡力管教。只是Riley跟生父一樣熱愛打鼓，荒廢學業，令她頭痛不已。這一安排也說明所謂家人，不一定關乎血緣。

編劇及導演又安排早發性腦退化這不治之症降臨Cat母女身上，帶出遺忘這另一題旨，也合理化King不知情遂不顧妻女出走；但當Cat生病，又忽然回家，是否太過容易？片中強調音樂的力量，透過朱栢謙飾演的治療師表達這一點，Cat媽臨終，依然播放她最喜愛的歌曲，很多事情會被遺忘，但音樂長存，足可喚回記憶。Cat和樂弦姊妹也是由結他撥弦打開話題，Cat笑言King教的「落上落落上上」是家傳之寶，一家人團結的核心不正是「齊上齊落」？另一方面，Cat心願是Band Four能踏上國際舞台，當獲得國際音樂節的演出名額，為何最終放棄，改為巡迴香港景點演出，導演的用意明顯，但不在角色合情理的範圍之內，就像為什麼King放棄結他「淪為」廚師？類似的「輕輕帶過」，片中俯拾皆是，有點可惜。

Rondi爺爺與泰迪羅賓相識半世紀

此片音樂質素不差，泰迪羅賓拿起結他自彈自唱，寶刀未老，邁向八旬聲線依然響亮，比起同代的許冠傑，有過之無不及。外貌氣質有點像蔡思韵的Anna hisbbuR，無論唱歌或演出均有驚艷感覺，跟扮演Riley的陳諾霆（Rondi），選角準繩應記一功，兩人表現亦清新亮眼，遮蓋了很多瑕疵與劇本不足。其實Rondi與泰迪羅賓片中的默契並非偶然；Rondi演出毫不怯場，因小小年紀已登上古巨基演唱會打鼓助興，又參加過ViuTV的《擊戰》，難得的是不覺他在「演」。Rondi來自音樂世家，父親Tommy（陳嘉健）是著名結他手，為不少天王天后伴奏，看其社交平台，有Rondi與劉德華、容祖兒、謝霆鋒等歌手合照。Rondi有打鼓天分，也源於Tommy父親Frederick（陳國明）正是泰迪羅賓1960年代紅極一時樂隊Teddy Robin and the Playboys的鼓手。翻看YouTube，不乏他們祖孫三人的訪問；Tommy指Rondi小時候，父親Frederick到家中探望，發現Rondi愛東敲西打，遂由簡單的打鼓節奏教起。至於Anna hisbbuR則是獨立歌手，在浸大修讀電影配樂，都是有自己想法與創作的音樂人，而非硬捧出來總演繹別人的歌。

相關字詞﹕陳諾霆 女演員Anna hisbbuR 泰迪羅賓 謝安琪 賴恩慈 開箱 4拍4家族

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