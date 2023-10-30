《年少日記》東京電影節放映 導演卓亦謙爭金馬獎欠信心

情節太揪心 重看驚影響情緒

《年少日記》講述中學老師鄭Sir（盧鎮業飾）為了找出班上企圖自殺學生，不得不重新面對自己充滿暴力與遺憾的童年。《年》片在日本放映後，卓亦謙與盧鎮業跟觀眾交流，發現他們對《年》評價跟香港觀眾相似。卓導稱沒留在戲院觀察反應，「不敢看自己作品，剪輯時已看了一萬次，6月在上海首映後已沒再看，因為情節太揪心，驚影響情緒，無法做映後分享會」。卓導坦言很喜歡日本，全身服裝都是日本牌子，飛抵當地便想衝去便利店買牛肉餅。小野自小看不少日本片，過往曾參加大阪電影節，也曾拍日本片《落葉殺人事件》，所以覺得日本很親切。

《年少日記》下月16日在港上映，早前於上海國際電影節、香港亞洲電影節放映，觀眾大讚；下月舉行的金馬獎，更角逐最佳劇情長片、新導演、男配角（黃梓樂）、原著劇本（卓亦謙）及剪輯等5獎。對於處男執導即獲好評，卓亦謙自言感覺不真實，稱成長階段從沒人稱讚，「（好評）完全消化不來，對攞金馬獎也完全無信心，只期待去台灣跟電影人交流」。

卓亦謙讀書壓力大到想死

卓亦謙自言父母很嚴格，以前讀書壓力很大，「小一到中七都有想死的感覺」；他會考只有8分，直至考入大學讀電影才找回自身價值。小野稱其成長環境不錯，但讀書成績很差，會考得10分，重讀才能考入大學。

談到近年港產片多了小品及較寫實的作品，少了過往擅長的警匪、黑幫動作類型片，卓亦謙稱他們一班新導演根本沒經驗去拍，像《年少日記》注重故事與情節，執行上不難，當然製作費也有限，惟他希望將來有機會拍不同類型電影，現時腦海已有10多條橋等着實現。

記者：蘇珮欣

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