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娛樂

吸毒酗酒多年 回憶錄自爆49歲險死 《老友記》馬修派利溺斃 終年54歲

【明報專訊】長壽處境劇《老友記》男主角馬修派利（Matthew Perry）美國時間周六（28日）下午約4時被發現陳屍洛杉磯住所的按摩浴缸，初步推斷他死於溺水，終年54歲。馬修吸毒酗酒多年，曾多次戒除惡習，去年推出回憶錄自爆毒品害人，讓他49歲那年險喪命；被指努力保持正向的他，難逃早逝厄運，事件震驚荷李活。

《洛杉磯時報》及娛樂新聞網站TMZ最先爆出馬修派利離世噩耗；據報他前日玩了兩小時匹克球，其後派助手外出辦事，對方返回馬修住所後，發現他倒臥按摩浴缸毫無反應，遂報警求助。

最後發帖身處按摩池

美媒引述警方消息稱，初步估計馬修派利或因心臟驟停溺斃，警方在現場未有發現毒品，也排除他殺，初步估計他死於溺水，但真正死因有待釐清。據悉馬修5日前在社交網Instagram發布最後帖文及照片，可見晚上他坐在按摩池，戴上耳機，看來相當寫意，留言表示「溫暖的水流讓你感覺很好？我是馬特曼（Mattman，玩蝙蝠俠Batman諧音）」。馬修身故消息傳出後，不少網民指這最後發帖詭異而巧合。

渴望成名 15歲返美尋夢

馬修派利1969年在麻省出生，其父尊派利（John Perry）是演員，母親蘇珊莫里森（Suzanne Morrison）任職記者。雙親離婚後，馬修隨母到加拿大渥太華生活；蘇珊曾擔任加國前總理老杜魯多（Pierre Trudeau）的新聞秘書，馬修跟現任總理杜魯多（Justin Trudeau）是小學同學。馬修曾是加拿大頂尖的年輕網球選手，但為了追尋演藝夢，15歲搬到洛杉磯跟父親同住。上世紀八九十年代，馬修在《高校貴族》等劇集得到演出機會，並伙拍《伴我同行》里華馮力士（River Phoenix）演出《精裝小情人》。馬修曾表示拍攝《精》片是他人生最好的經驗之一，「當時我16歲，獨自到芝加哥，沒父母管束，我知道自己就是想演戲」。他21年前接受《紐約時報》訪問稱年少時十分渴望成名，「你想受到關注、想要錢、想在餐廳得到最好的位置，我沒想到其後的影響會是什麽」。

馬修派利1994年終於夢想成真，接拍國家廣播公司（NBC）處境喜劇《老友記》，伙拍珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古杜（Lisa Kudrow）、麥利邦（Matt LeBlanc）、大衛舒威馬（David Schwimmer）演出，講述6名在紐約生活男女的友情與愛情，大受觀衆歡迎，拍足10季，直到2004年才落幕。馬修劇中扮演幽默又毒舌的Chandler，結局與歌翠妮飾演的Monica拉埋天窗組織家庭。該劇不但為他帶來艾美獎最佳男主角提名，也令他成功入屋，名利雙收，其後還拍過劇集《白宮群英》、《日落大道60號演播室》、電影《青春高校：回到17歲》、《這個殺手不眨眼》、《千里姻緣一錢牽》等。不過最深入民心的角色，始終是《老友記》Chandler；兩年前HBO Max為紀念該劇播出25周年，製作特備節目《老友記：當我們又在一起》，馬修與5名合作10年的老拍檔再次聚首一堂。

爆腸手術7小時 昏迷兩周

馬修派利從不忌諱公開受酗酒吸毒困擾多年；去年推出回憶錄《Friends, Lovers and the Big Terrible Thing》，自揭多年來進出戒酒戒毒中心65次，大概花了900萬美元試圖擺脫成癮問題。酒精毒癮誘發健康問題，2018年曾因吸毒導致結腸破裂，接受7小時手術後，昏迷兩周，當時只有2%生還機會，倖存後還有9個月依賴人工肛門，腹部接受10多次手術，那一年他49歲，馬修在回憶錄形容，「經歷這麼多，我本該一命嗚呼了」。馬修去年受訪時稱《老友記》拍檔珍妮花安妮絲頓一直對他不離不棄，與他保持密切聯繫。馬修當年拍劇期間已酗酒，也是珍妮花最先指出他的問題。當年他拍《老友記》試過一天食55粒類鴉片止痛藥，體重一度跌至128磅。

馬修派利曾與《末世凶煞》麗絲卡潘（Lizzy Caplan）、金像影后茱莉亞羅拔絲（ulia Roberts）拍拖，2021年結束與藝人經理人Molly Hurwitz婚約。馬修終身未娶，亦沒有任何子女。

相關字詞﹕馬修派利 老友記

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