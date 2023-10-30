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娛樂

洪金寶撐拐杖送別故友 楊明為孟海扶靈 哽咽談忘年之交

【明報專訊】資深動作演員孟海（原名孟景海）本月9日食道癌病逝，終年65歲，昨早於大圍寶褔紀念館舉殯。孟海生前好友錢月笙、董瑋、李仁港、盧惠光、錢嘉樂、陳志良、程東及楊明扶靈，大殮儀式後，靈柩奉移富山火葬場火化。與孟海私交甚篤的曾志偉和錢嘉樂，連續兩日現身靈堂，送別好友最後一程，後者帶同太太湯盈盈幫手招呼到場致祭親朋。

屬「洪家班」成員的孟海早年常與洪金寶合演動作電影，交情要好，戴帽及口罩的洪金寶由友人攙扶下到場送別亡友。撐着拐杖的他步履平穩，一言不發步入禮堂，上香和鞠躬後靜坐一旁，之後隨友人步入後台瞻仰遺容，神情嚴肅。及後曾志偉到達靈堂，坐洪金寶旁，二人輕聲交談。

後悔未有多探病

楊明為孟海扶靈，二人從未合作，於無綫相識，一見如故亦師亦友。他說：「我由細到大看孟海的戲，他個子較小、樣貌可愛，比起成龍或洪金寶的影壇大明星風範，海哥予人感覺好親切。長大後我們在公司相遇認識，經常傾偈，海哥很痛惜我，不時鼓勵，又教曉我拍動作戲和演戲技巧，提醒講對白不要太快。大家一起食飯，他總愛坐我身邊，是好好的前輩和好朋友。」楊明稱孟海為人友善，常提點後輩，對方後期患病，他有探望，上一次見面是9月。

楊明忍不住流淚哽咽說：「當時見他還很精神，由於吃不到東西，身形瘦了很多，仍可坐起身跟我傾偈。他一見大家，仍很愛講笑，是好樂觀和開心的人。聽講他曾找到一名很好的中醫接受治療，對病情抱堅強正面心態。」楊明後悔沒有在孟海生前多加探望，相信對方能在另一個地方重遇好多昔日朋友，應該感開心。他稱縱使未能跟孟海合作，能做朋友已很安慰，沒有遺憾，最難忘孟海早年演出《殭屍》系列的電影，被他的靈活身手動作吸引。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕楊明 洪金寶 孟海（原名孟景海）

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