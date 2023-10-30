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娛樂

抱恙堅持出賽越野馬拉松 江嘉敏自爆常入院 拒談病况

【明報專訊】江嘉敏、譚俊彥與江美儀昨早分別到大埔與荃灣參加慈善越野馬拉松。江嘉敏前日於社交網上載手插滿喉住院照片，昨日堅持落場跑42公里賽事，她稱隊友崔建邦與方紹聰應承有什麼事會孭她落山。她表示最近反覆身體不適，經常出入醫院，數不到住院次數，被朋友笑當入院度假。是否婦女病？江嘉敏說：「私事不便透露，年幾前身體開始比較差，醫生建議遲些做全身檢查比較穩陣，雖然經常入醫院，但沒有影響工作，仍為無綫節目《香港重案》開工，只是有時失聲，要後期配音處理。」

譚俊彥深圳拍劇 女兒不捨爆喊

譚俊彥最近忙在深圳拍無綫新劇《企業強人》，避免影響拍攝，決定不落場跑，只負責起步鳴笛，隨後再到深圳，「都多謝這個活動，讓我有機會見吓仔女，我隔兩三個星期回來一次，阿女比較不捨得，每次我走，她都喊，但冇辦法。之前我和陳豪的子女分別到深圳探班，我和陳豪互頂拍住先，其實湊仔攰過拍劇，因為拍戲有人照顧番我哋」。他表示拍攝尚算順利，暫時知道稍後會回港繼續拍，「冇話特別介意去邊度拍，我最介意是和什麼人拍，如果是公司的人，去邊都冇所謂」。無綫屢傳有人事變動，譚俊彥說：「現在只專注演員工作，其他事情不到我去諗，只可以講我一路都有劇拍，劇組其他同事都拍得好開心。」

視后江美儀否認戲分比馬海倫少

江美儀與一班跑友報名參加12公里賽事，又負責起步鳴笛，表示之前與跑友到日本長野參賽，回港一直有跑。可有和周潤發（發哥）一齊跑？她說：「發哥正練習跑半馬，暫時不打攪他，先各自各跑。」江美儀早前到順德參演電影《水餃皇后》，缺席無綫劇《羅密歐與祝英台》宣傳活動，她稱疫情3年多沒拍戲，大呼好玩，過足戲癮。

對於被指貴為視后，於《羅密歐與祝英台》戲分比馬海倫更少，江美儀說：「拍時仍未是視后，我的戲分只是未出晒，會跟住去到尾，不會咁貴請我回去得兩三集，大家繼續睇落去，就知道貨真價實，希望我幫到手啦。」自奪視后仍未有新劇拍，她表示正等待公司安排。可心急拍劇？她說：「冇所謂，有咪拍囉，一向都鍾意開工，先拍電影、綜藝節目和親自監製網上頻道佛教短片。」

記者：林祖傑

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