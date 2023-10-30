港劇停滯不前被評過時 「北漂」鍾澍佳回無綫 助重振聲威

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鍾澍佳早年在無綫由助理編導做起，躍升到編導、高級編導，曾編導《卡拉屋企》、《天地男兒》、《壹號皇庭》等經典作品，29歲當上監製，首部劇集《難兄難弟》囊括台慶多項大獎，成為其代表作。翌年監製《難兄難弟之神探李奇》後，離巢北上外闖。20多年後擔任新劇《香港人在北京》總監製，作為他正式回歸無綫頭炮，口碑及收視均不錯。

出賣「北漂」朋友故事

在北京落地生根10多年的鍾澍佳表示劇本不是自身經歷，當中橋段多數是出賣朋友，「我在北京住了很久，認識很多香港在內地不同地方生活的朋友，所以有好多內容，當中有好笑，亦有好悲慘，有笑有淚。這套劇我主要作用是收集所有故事出賣朋友，所以劇集播出後，內地的朋友應該會和我反面」。

鍾澍佳稱近10年北京變化很大，每一方面都有很大進步，帶住《香港人在北京》一班演員回北京拍攝，大家拍完均不捨得回港，「已不像我當年去的時候風沙好大，生活環境變得好好，這是我的體會，很想透過這套劇，分享給更多香港人，讓觀眾知道，相比下香港各方面真的落後了」。鍾澍佳直認內地取景比香港容易，基本上沒什麼拍不到，「連借警署、機場、大商場，只要正常途徑申請，真的會借到畀你拍，所以我在內地拍劇拍得好爽。雖然香港政府已經很努力做好多協調，但地方細、人又多，拍攝器材有所限制，同內地真的差好遠」。

解封失預算 演員似度假

鍾澍佳笑稱今次拉隊到北京拍攝的趣事，對他而言是一件憾事，「原本計好晒條數，疫下成班演員要隔離21日才開工，點知隔離了10日突然解封，成班演員即刻可以出晒嚟，食我住我嘅，還要安排活動給他們，約埋一齊玩密室逃脫。陳展鵬帶埋老婆單文柔同女兒（小豬比）成家去旅行咁，差點連工人姐姐都想帶埋嚟，小豬比來到由一句普通話都唔識，到走時講得好流利。吳業坤報學巴西柔術班，吳若希和戴祖儀去學瑜伽，尤其是吳若希，佢話唔使湊仔真係好，個個好似度假咁玩得好開心，他們就開心，我真係over budget」。

睇中吳若希大笑姑婆

吳若希首次擔任女主角，鍾澍佳被很多人問為何選她，他解釋：「我看過吳若希於劇集《旁觀者》演的神經病變態角色，她演得好好，回港前對她的認識只來自歌曲《越難越愛》，回來後問過其他人，原來她平時是大笑姑婆。我覺得這個人演喜劇一定得，加上要找個識唱歌又識演戲，我不鍾意做假搵幕後代唱，吳若希與吳業坤正合我意，吳業坤現實中仍在追尋歌唱夢，但又有點停滯不前，感覺和角色好似。」

不忿港劇被批唔得

鍾澍佳承認香港導演在內地很難有喜劇拍，因港式笑話內地人不識笑，但他比較鍾意拍喜劇，「回來就可以拍多些喜劇，也覺得香港觀眾是需要喜劇的，要開心啲」。決定回娘家無綫，鍾澍佳表示原因除恩師曾志偉，也是對港劇的情意結，「近幾年見到內地和台灣媒體講到港劇，都以懷舊、當年、𠵱家唔得等字眼形容，我身為一個拍港劇出身，在TVB學習成長的人，真的不是味兒，港劇曾幾何時是代表時尚、有品味、節奏快，點解會咁呢？2000年後就好似停滯不前，好想知點解會咁？自問能否憑自己少少經驗，幫到現在的港劇」。

給新導演新演員機會

鍾澍佳曾稱對有港劇hea拍hea做看不過眼，認為每個機構都有可能發生這情况，希望今次回來能夠帶動氣氛，看能否可以做番好啲，「現在內地在技術及製作層面上，不會差過香港，甚至有過之而無不及，加上尺度好大，好夠膽拍，港劇某程度上好似停滯了，愈少資源自然少好多可以做的可能性，愈少可能性就會愈少資源，和內地相反，香港要追落後」。他強調不敢講自己可以做什麼，只能夠分享經驗，給予機會新導演和新演員，「其實我們的演員層面是需要更新，以舊演員帶出新演員，這才是正確方向，亦是我未來的計劃」。

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