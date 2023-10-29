明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】科幻劇《仿生人間》 宋威龍文淇搜捕複製人

【明報專訊】內地科幻劇《仿生人間》共12集在愛奇藝上架，由3名台灣導演陳正道、許肇任、柯貞年執導，台灣演員文淇（本名陳文淇）配內地人氣小生宋威龍，是科幻懸疑劇，「仿生人」即複製人，每集單元故事由男女主角宋威龍與文淇在偵查過程中串連起來。《仿》劇以「科幻」掛帥，仿生人的題材少見，央視網文娛新聞也發文稱「題材新穎」。不過，劇集播出後有網民嫌製作不夠科幻，懸疑也是一般，故事內裏其實是人性善與惡的選擇、親情與愛情的探討，未能滿足追求燒腦劇情的觀眾。

未來世界人類禁止仿生人

故事講述未來世界，人類研發出生理上與人類無異的仿生人，二者唯一差別是仿生人可以被植入「初始執念」。由於該產業發展迅猛，有人開始利用其進行非法活動，政府最終發出「仿生人禁止令」，同時也成立了「明眸基因研究所」來配合搜查混迹在人類社會中未被發現的仿生人，由於要保護人類所以要禁止仿生人。

「明眸」調查員程諾（宋威龍飾）和安秋（文淇飾）在組長萬國峯（祖峯飾）的帶領下展開工作。程諾冷靜理智，加入這機構跟母親的死有絕大關係，安秋是心理醫生富同情心，從心理方面辨別仿生人，但她背後有不能揭穿的秘密，造成故事尾段的大矛盾，兩人從開始的互看不慣到後來可以默契配合偵破案件；就在偵查的過程中，兩人各自隱藏的祕密也漸漸浮出水面。

在首集故事是人類母親與仿生人母親跟兒子之間的故事，陳心慧因工作忙碌，幾年前訂購了一個和自己相似的仿生人照顧兒子方願，因為仿生媽媽的「初始執念」，照顧方願得無微不至，漸漸發展成取代陳心慧的念頭。生母被殺後，兒子試圖替仿生媽媽頂罪，因他不想再失去另一個媽媽。現實中父母為工作打拼，以為對子女的愛可用物質或其他人替代，最後帶來反效果，導演想透過劇中人讓觀眾反思。

網民為「仿生老公」抱不平

第2集有仿生老公的出現，藝術家金焰長期面對老公關序出軌兼且家暴，一次被虐打中，她反抗並錯手殺死對方，她在黑市買了一個仿生老公，兩人過了一段幸福日子，直至被程諾與安秋查出真的關序已被殺。仿生老公對金焰付出真愛並頂罪，金焰更後悔一直利用深愛她的仿生人。這集「出軌」、「家暴」網上掀話題，網民為仿生老公抱不平，甚至被殺死的關序是罪有應得。

12個單元故事帶來人與人之間關係的反思，仿生人是否因異於正常人就罪該致死？社會對少數一族的態度是否能以人道處理。網上有關《仿生人間》的討論，包括故事的隱喻，有提到劇情被刪剪的傳聞，又質疑演員說對白的口型跟字幕不相配的情况等。

宋威龍有型 文淇獲金馬女配

宋威龍是年輕一代的實力派人氣演員，早期在內地劇《下一站是幸福》與《以家人之名》圈粉無數，在《仿》劇他以浪子新形象登場，粉絲狂讚有型。女主角文淇也有來頭，曾憑電影《嘉年華》入圍金馬獎最佳女主角，當時只有14歲，對手包括張艾嘉、舒淇與惠英紅；同屆她憑另一部電影《血觀音》獲「最佳女配角」。

相關字詞﹕文淇（原本陳文淇） 宋威龍 仿生人間

上 / 下一篇新聞