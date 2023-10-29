黃心穎泥鯭拖愛犬行禮 心美接花球

【明報專訊】黃心穎與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）前日在元朗一個私人戶外場地低調舉行婚禮，邀請親友及少數圈中好友出席。心穎昨日在社交網分享與泥鯭在婚禮上拖着兩頭愛犬步出會場接受親友的祝福，以及甜笑對望的照片，她寫上「Just Married」宣布成為人妻。心穎家姐黃心美、黃心妙亦分享照片，心美接到妹妹拋出的花球，心穎在照片留言：「係你喇！」又感謝家姐在婚禮幫忙及擔任司儀。心美祝賀妹妹，「要好好過日子」。
父女頭貼頭溫馨相擁
黃心穎戴上巨型婚戒，但在挑選婚紗及婚禮場地被指慳儉。前晚見傳媒穿的低胸透視婚紗是以色列品牌，最近由原價約7.1萬元減價至約5.2萬元，平近兩萬元，至於帳篷禮堂連草地空間的西式戶外婚禮場地，可容納最多400名賓客，寵物亦可出席，場地最低消費、證婚連輕食，每人收費1225元。心穎行禮時穿low cut魚尾婚紗，婚宴則換銀白色晚裝。心穎與爸爸在婚禮期間頭貼頭溫馨相擁，一家人又為心妙的兒子慶祝生日。到賀的小肥透露婚宴有很多感動位，一對新人分享感性心底話時忍不住喊，又在大家面前咀嘴多次，他見兩人真心相愛，被感動眼濕濕。
記者：林蘊兒
相關字詞﹕RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭） 黃心穎