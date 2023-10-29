黃心穎泥鯭拖愛犬行禮 心美接花球

父女頭貼頭溫馨相擁

黃心穎戴上巨型婚戒，但在挑選婚紗及婚禮場地被指慳儉。前晚見傳媒穿的低胸透視婚紗是以色列品牌，最近由原價約7.1萬元減價至約5.2萬元，平近兩萬元，至於帳篷禮堂連草地空間的西式戶外婚禮場地，可容納最多400名賓客，寵物亦可出席，場地最低消費、證婚連輕食，每人收費1225元。心穎行禮時穿low cut魚尾婚紗，婚宴則換銀白色晚裝。心穎與爸爸在婚禮期間頭貼頭溫馨相擁，一家人又為心妙的兒子慶祝生日。到賀的小肥透露婚宴有很多感動位，一對新人分享感性心底話時忍不住喊，又在大家面前咀嘴多次，他見兩人真心相愛，被感動眼濕濕。

記者：林蘊兒