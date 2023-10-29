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娛樂

團火未熄 無悔放棄當藥劑師 何晉樂走情歌路線追落後

【明報專訊】何晉樂（Rock）繼歌曲《無證騎士》後，等了16個月終推出第2首新歌《深感榮幸》，機會相比其他《聲夢傳奇》歌手確實不多，加上《聲夢傳奇2》及《中年好聲音》的參賽者相繼加入公司，要突圍確難上加難，但他表示沒後悔入行，決意把握任何機會多方面嘗試，誓要追落後，讓大家看到他心中那團火。

新歌講虐心感情

Rock指新歌是愛情題材，希望將來以這方向為歌曲路線，「至今拍過6次拖，有點經歷，亦算領悟到一段適當的感情應該是怎樣，這是我第一首關於感情的歌，講述分手的臨界點，因一點開心的回憶，依然選擇留低，這種虐心的感情，亦是來自我的故事」。他表示這段虐心感情於大學時期發生，令他領悟最多，故不會以深表遺憾來形容，刻意以《深感榮幸》為歌名，他說：「就是想講即使分手，依然很慶幸有這段感情，令我學懂怎去處理一份愛。我與現任女友從參加《聲夢傳奇》開始拍拖至今，絕不會像這首歌般相處。」

Rock今次兼為新歌MV執導，想多方面發展，「希望之後的歌曲能包辦曲詞，亦想繼續做導演，也鍾意主持工作；其實我對演戲都有好奇心，很多人話我形象乖，今次可趁機讓大家見到我另一面。自己一直沒機會演戲，也有少少心癢癢」。

曾感心灰意冷

Rock表示沒後悔放棄當藥劑師及金融工作選擇入娛樂圈，但確實曾試過迷惘感心灰意冷，「揀得呢條路，都覺得幾開心，但有諗過是否因性格至不似預期？是否自己不夠努力？好驚等待機會而磨蝕心中團火，既然發覺團火依然在，就想讓大家看到我好肯學習」。對於成績落後，他說：「一定有少少比較，但想深一層，只是步伐不同，以前好似蠻牛向前衝，可能不停做了錯的事，因而成績不是很顯著，現在已想通，明白《聲夢2》及《中年好聲音》參賽者會湧上來，我很清楚自己的定位，唯有努力做，希望大家認識到我是個怎樣的人，慢慢留意多些我的作品。」

記者：林祖傑

髮型：Hugo Poon @private i salon

場地：The AIR (The ONE)

相關字詞﹕聲夢傳奇 深感榮幸 何晉樂（Rock）

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