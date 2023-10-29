感激粉絲包場撐《夜校》 張天賦無票房壓力 入場睇觀眾反應

記者：柯美

攝影：劉永銳

張天賦（MC）、凌文龍、葛民輝、郭奕芯、李靜儀、黃曦誼及陳伊霖等昨日聯同導演劉翁出席《夜校》首映禮，該片是MC的首部演出電影，稱沒有票房壓力，「最難是拍攝過程，但都已經過去，覺得已盡力就沒問題。拍一部笑片，最緊張觀眾反應，亦是最關鍵，大家看完相信會覺得我和凌文龍的火花擦得不錯。我會入場睇觀眾反應，看他們會不會笑」。

MC連吃3碗即食麵頂不順

MC自爆有場戲講凌文龍跟女友鬧交，他在旁食即食麵，連吃3碗吃到頂不順。劉翁說：「MC沒經驗，第一碗大大啖食，還說好食，拍到第三碗已頂不順，改為一條條食，問我幾時食完？」問到之後會否再有謝票場？MC表示會盡自己所能，抽時間親身答謝觀眾支持。凌文龍表示看電影公司安排。近期上映的港產片票房成績一般，問他們會否擔心？凌文龍說：「將自己想送給觀眾的心思做了出來，還要配合天時、地利、人和。」MC表示不熟悉電影，不大清楚，但已盡了力，希望大家多多支持。會否多出席謝票場谷票房？他認為公司會安排。至於開直播宣傳則視乎情况，最近要拍電影比較忙，「我都是剛收工趕過來出席首映禮」。他知有很多粉絲包場，感激賦二代。提到有港產片安排在台灣上映，凌文龍也希望《夜校》在台灣上映，甚至去更多地方，或在串流平台播，讓更多人看到該片及認識他們。

郭奕芯否認與男友Brian分手

久未露面的郭奕芯被指樣子有點改變，她解釋可能因減肥瘦了，最近勤做運動兼吃得健康。有傳她與富二代男友Brian已分手，是否情傷導致消瘦？她說：「我們沒有分手，只是將感情轉低調，希望大家關注我工作方面。」她指與李靜儀在《夜校》中要穿高跟鞋不停跑，事後腳趾和腳踭都有損傷。

李靜儀不覺似Jisoo「她太完美」

李靜儀被指跟韓國女團Blackpink成員Jisoo撞樣，她說：「邊個咁大整蠱，將我和韓星對比，擔心惹Jisoo粉絲不滿遭攻擊。我都很喜歡Jisoo，但不覺得似樣，她太完美。」在《夜校》與MC有感情線的黃曦誼稱戲中感情很平淡，盼有機會拍續集，不擔心MC粉絲呷醋，因只是工作。飾演屍體的葛民輝笑言可以問鼎影帝。

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