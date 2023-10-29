孟海設靈 曾志偉錢嘉樂致祭

孟海生前人緣甚佳，成龍、洪金寶、元彪、劉偉強送花圈致哀，靈堂佈置簡潔，播放孟海生前演出片段，曾志偉、錢嘉樂、錢小豪、元秋、羅家英、楊明、劉允、林威及岑建勳等到場致祭。曾志偉神情肅穆，向孟海遺孀送抱慰問，約一小時後離場未有受訪。錢嘉樂稱已認識孟海40多年，幸運入行時遇到孟海、林正英、元彪及元華等一班大師兄，個個都是好人，讓他沒行上歪路，他說：「孟海好好，好肯教我，又未鬧過我，當年我由龍虎武師轉做演員，他在台灣開戲都搵我當主角。孟海病重時，我與曾志偉常到醫院探望，傾到當年拍戲趣事，孟海即變得好精神。」

孟希璘：二伯娘未停過流淚

無綫藝人孟希璘是孟海的侄女，她談到二伯父離世仍忍不住淚水，稱二伯娘及堂妹仍十分傷心，「一定不捨得，二伯娘和二伯父太恩愛了，二伯娘未停過流淚，堂妹非常生性，好照顧媽媽」。她說二伯父生前及離世後得到很多圈中人幫忙，「我們家族特別想感謝曾志偉及錢嘉樂，因為由二伯父發現有病，他們一直幫忙，搵醫生、專家分析、藥物，到二伯父離世都出錢出力」。

記者：林祖傑