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娛樂

擔任《亞洲超星團》總製作人 Rain：這舞台不是開玩笑

【明報專訊】《無綫節目巡禮2024》前日舉行，介紹多個新綜藝節目，當中有原定9月播映的選秀節目《亞洲超星團》，改造來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等65名超星練習生，打造成新男子組合。

節目召集人曾志偉邀得「韓流天王」Rain（鄭智薰）擔任超星總製作人外，還邀請蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）擔任導師。

宣傳片中，一眾練習生施展渾身解數爭取男團席位，Rain在評審期間真情流露，遇到超強練習生時開心大叫：「我的心差一點被勾走」、「終於來了一個天才」。不過遇到有人不認真時，Rain一臉嚴肅說：「這個舞台不是開玩笑的！」丁子朗有特寫鏡頭，與黃奕斌跳唱甚有型格。

王祖藍惡搞「淋作」

另一受注目是王祖藍、阮兆祥、李思捷主持的《福祿壽訓練學院》，他們闊別6年再度一起亮相無綫綜藝節目，今次亦是香港首個扮嘢真人騷，三人親落場宣揚「扮嘢」文化，培育有強烈表演慾的新世代藝人。節目全球公開招募別具扮嘢天分及潛質學員，通過測試選出新一代「扮嘢之王」。宣傳片見王祖藍、李思捷、阮兆祥在《中年好聲音》舞台，分別扮演「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」，當中扮演「淋作」的祖藍一頭亂髮，惡搞味濃。

娛樂組

相關字詞﹕曾志偉 王祖藍 福祿壽訓練學院 亞洲超星團 「韓流天王」Rain（鄭智薰） 無綫節目巡禮2024

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