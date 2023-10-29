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娛樂

導師變對手 Gin Lee泳兒讚謙卑抵惜 炎明熹爭勁爆女歌手順其自然

勁爆2023｜炎明熹升呢爭女歌手獎 ERROR保錡主動邀合照

【明報專訊】《新城勁爆頒獎禮2023》於12月30日假灣仔會展舉行，炎明熹（Gigi）、泳兒、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、陳柏宇、許廷鏗及ERROR成員吳保錡等數十歌手昨午出席記者會，吸引大批粉絲到場支持，當中以Gigi的粉絲團最人強馬壯。昨日除MIRROR不見蹤影，大會指華納歌手亦因工作未能出席。入行兩年的Gigi角逐勁爆女歌手獎，跟《聲夢傳奇》導師Gin Lee與泳兒變競爭對手，Gigi認為良性競爭是好事，不要頭破血流，她抱順其自然心態。保錡主動邀Gigi合照，讚對方是新一代超班女歌手。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

新城勁爆記者會安排眾歌手透過AI程式玩偶像合照遊戲，Gin Lee的AI造型勁似鄧小巧，現場笑聲不斷。Gigi對於有份角逐女歌手獎抱順其自然心態，她指這四個字乃人生宗旨，很配合自己性格。跟《聲夢》導師Gin Lee及泳兒變競爭對手？Gigi驚訝說：「感覺好特別，還是順其自然。良性競爭是好事，不要弄至頭破血流。」

Gigi易爆瘡 學習紓壓

Gigi不覺跟兩導師競爭是自己升級，反而因此感壓力，「如何紓壓是我學習課題，但至今仍未找到適合方法，尤其讀書壓力，嘗試畫畫、吃東西都不成功，但不吃東西也爆暗瘡，好慘，暫時將壓力視為螻蟻，壓力也影響睡眠質素，最近家人用土茯苓、栗子煲安神湯，飲了3次感覺好一點，希望將來有能力，可以飼養小動物陪伴我」。有提議找個男朋友分享心事，Gigi說：「跟同學分享已有這效果。」提到After Class隊友姚焯菲、鍾柔美及詹天文各出新歌夾擊她，Gigi表示沒這個想法，覺得彼此是朝好的方向進發，雖然新團歌未有消息，但相信總有一日灌錄。

Gin Lee望取好成績 泳兒緊張戰衣

面對Gigi爭女歌手獎，泳兒說：「歌手出道一年就不再是新人，年年都有好多候選人，想太多會壓力大。若Gigi有好成績會戥她開心，好欣賞她找到自己風格，她為人謙卑，性格好好。」Gin Lee認同及表示支持Gigi攞好成績，「她好謙虛、有潛質、勤力又乖，好抵惜。若我有3票投票權，會投自己、泳兒和Gigi。」Gigi聞言開心說：「多謝，如果我得一票，會撕開張票投畀每個歌手，但要考我數學，因為我太多朋友。」Gin Lee加盟英皇後再參加樂壇頒獎禮，稱背後團隊很畀心機做事，希望爭取到好成績。泳兒指女歌手獎得3個，自己信心一半一半，沒想太多，如攞到任何獎項都是鼓勵。她現在較擔心戰衣，希望找到靚衫出席頒獎禮。

吳保錡讚Gigi新一代超班女歌手

吳保錡主動邀Gigi合照，大讚對方是新一代超班女歌手，他說：「剛才我坐Gigi隔籬，已表達有睇她的節目及聽她的歌。（想同Gigi合作？）唔敢想，我對音樂認識半桶水，不過我跟她在同一間音樂學校學唱歌，知道她唱歌和台風無敵勁，有大將之風。」

保錡又透露有點讚鍾柔美與詹天文的跳唱作品，但點讚最多的女歌手是陳蕾。是否投陳蕾奪女歌手金獎？他說不方便講，如果他有10票，會投票給各人。他對爭個人獎項信心不大，目前追求做好音樂。

馮允謙無信心爭男歌手獎

馮允謙讚陳柏宇、許廷鏗唱得又靚仔，好難跟他們比較和爭男歌手獎，自己應集中做好唱作人，抱隨意心態參與樂壇頒獎禮，「別人攞獎會戥人開心，我創作歌曲為娛樂自己，期待聽眾有好反應。如果有獎會開心，無獎也繼續做音樂」。同公司鄭欣宜仍休假中，有指應缺席頒獎禮。馮允謙覺得身體健康較重要，每個人都有壓力，好多事逼不來，希望欣宜好好休息，準備好才復出。

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