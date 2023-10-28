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娛樂

【開箱】《血色蛻變》文火慢煮警匪片 班尼斯奧迪多路個人表演

【明報專訊】憑《毒網》贏得奧斯卡最佳男配角的班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro），在影視串流平台Netflix懸疑片《血色蛻變》（Reptile），身兼監製、編劇和主演，卻叫座不叫好，9月29日上架至今，蟬聯英語電影收視榜3周冠軍，在「爛番茄」影評網站綜合80篇評論文章，只有不及格的44%低分。究竟影評人眼角太高？抑或觀眾要求太低？

MV導演首次拍劇情長片

曾為Taylor Swift、The Weeknd及Shawn Mendes等當紅歌手執導MV和紀錄片的格蘭辛加（Grant Singer），首次自編自導長片《血色蛻變》，請來班尼斯奧迪多路、《叻女掌門人》雅麗茜亞蕭華史東（Alicia Silverstone）與歌影雙棲的Justin Timberlake主演。故事講述警方調查地產經紀命案，揭發錯綜複雜的秘密交易內情。此片不算懸疑，觀眾很快便猜到誰是兇手，案件背後涉及人性的貪婪和黑暗，才最引人入勝。

班尼斯奧迪多路飾演老練幹探湯姆，奉命調查一宗入屋殺人案，死者是地產女經紀桑茉，她跟丈夫山姆分居後，搭上Justin Timberlake飾演的上司威爾，兩人在公在私關係密切。湯姆初步認為此案跟威爾、山姆，以及因土地買賣而跟威爾結怨的伊萊有關，於是深入調查。然而蒐證期間，山姆突然發難，搶走湯姆拍檔克萊利佩槍欲逃脫，最終被擊斃。經過上級調查，證明湯姆開槍屬於合法殺人，獲准復職，桑茉謀殺案亦正式作結。或許出於警察直覺，又或是對山姆之死心存愧疚，湯姆總覺案情可疑；直至伊萊找上門，提供桑茉死前曾遭地產代理公司剋扣佣金的證據，以及威爾經營公司的手法可疑，令湯姆不得不重新思考，到底調查過程有否出錯，甚或遭人刻意誤導。結局在此不贅，反正這宗命案只為掩飾更大陰謀，所以誰人行兇並不重要，誰人買兇及殺人動機才是重點。

故事似奇洛李維斯《夜行悍探》

雖說《血色蛻變》是警匪片類型，卻非《虎膽龍威》一類賣弄感官刺激、子彈橫飛的動作戲；全片節奏緩慢，只有一兩場槍戰戲，感覺更像「文火」煲出靚湯，故事其實較像奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《夜行悍探》，都是好警察遭壞上司迫害的戲碼，觀眾看着湯姆抽絲剝繭，揪出真正元兇，搗破幕後黑手，更重要是欣賞湯姆拒絕朋比為奸的孤高勇氣，結局才能大快人心。

班尼斯奧迪多路演技毋庸置疑，片中飾演心思慎密又富正義感的老練刑警，眼角眉梢都是戲；其中一幕講述他跟妻子（雅麗茜亞蕭華史東飾）到餐廳用膳，準備離開之際，偶遇Justin Timberlake偕新歡進場，班尼斯奧先是臉色一沉，繼而流露殺意，導演透過雅麗茜亞的不安眼神，反映她對夫婿動怒的疑惑和恐懼，最後他徐徐步向Justin，誤導觀眾以為他會發難翻枱？其實跟對方閒聊幾句，然後輕拍一下肩膀便返回座位，若無其事偕妻回家。

想起港產片黃金時代周潤發

班尼斯奧迪多路演來舉重若輕，感覺就似絕世高手般深藏不露，但由拍檔到觀眾都能感受到他的強大氣場，彷彿隨手一揮便能摧毀Justin Timberlake，偏偏按兵不動，靜待對方投降；這不禁令人聯想起港產片黃金時代的《龍虎風雲》、《辣手神探》主角周潤發，演技沉穩而多變。如果說《血色蛻變》劇情單調而薄弱，是導致影評人不滿的主因，能夠挽救觀眾信心並樂於捧場的最大理由，恐怕只有班尼斯奧一人。

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