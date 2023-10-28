趙寅成幽默回應留鬚劣評 《社長3》首播收視勝上季

另外，趙寅成跟車太鉉合演的《偶然成為社長3》前晚（26日）首播，收視5.9%，比上季最後一集5.7%為佳。今季二人到美國加州經營超級市場，早前跟他合演Disney+韓劇《Moving超異能族》的韓孝珠亦會到店兼職，令粉絲期待的「夫妻」打情罵俏場面再現，例如韓孝珠借用《Moving》劇情，「我獨自養育孩子真辛苦」。趙寅成即安撫她說：「辛苦你了，因為沒有嫁到好老公。」趙寅成亦邀請圈中好友兼《閨密盜賞團》拍檔尹敬浩、《霜花店》林周煥等客串，首集講述他們為超市營業做準備，多得韓孝珠的流利英語，才可順利入貨，眾人開玩笑說要偷走她的護照，防止她中途離開節目。