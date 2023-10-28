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娛樂

#MeToo浪潮 水川麻美覺業界有口難言 裴斗娜拍戲感受日韓文化差異大

【明報專訊】《屍戰朝鮮》韓國女星裴斗娜與日劇《重啓人生》水川麻美昨日出席第36屆東京國際電影節以女電影人為主題的座談會。座談會開始前，《怪物》導演是枝裕和致辭時提到自己是座談會的內容顧問，稱很開心可以談談業內女性情况。其中曾到日本及荷李活等不同地方拍戲的裴斗娜，比較日韓美三國的工作文化差異；水川麻美則表示數年前美國發生#MeToo反性侵運動，日本電影界保持緘默，感覺像有口難言，並且不相信業界不曾發生類似事件。

記者：蘇珮欣

裴斗娜的母親是韓國知名舞台劇演員，她自言從小看着媽媽工作，印象最深刻是長時間等試鏡；44歲裴斗娜如今入行多年，坦言不是對演戲有熱情，而是她演戲比其他工作做得好。

美國拍戲規定每日10小時

裴斗娜拍過不少韓國電影及劇集，又曾參演日本、美國製作，曾演出是枝裕和執導《援膠女郎》，以及華高斯基姊妹的《雲圖》及《木昇戰紀》等。《苦役列車》山下敦弘執導刻劃高中女樂隊的青春喜劇《Linda!Linda!Linda!》，2005年上映，是裴斗娜首次參演日本電影，拍攝過程讓她大開眼界。裴斗娜表示在日本拍戲時間短，幾乎只拍一個take，30分鐘內完成，很快完工，不像韓國每片最少拍3個月，最長10個月。

裴斗娜表示日本演員及工作人員不會同枱食飯，韓國演員跟工作人員卻每日一起用膳，兩國文化差異很大。裴斗娜稱在日本只有導演可以睇屏幕，韓國則台前幕後均可以，「當年我問日本導演能否睇mon時，在場所有人都被我嚇親，此時我才知道，只有導演可以看mon」。裴斗娜也提到演員工時在美韓兩地的分別，「有次一早到片場，導演要等陽光，等了10個小時後，有光也不能拍，因為美國演員每日不能工作超過10小時，而韓國則一星期不可拍超過52小時」。

裴斗娜鼓勵年輕女性入行

日本尊尼事務所已故社長尊尼喜多川性侵練習生舊事被翻出，不但成為國際新聞，也重創尊尼事務所，現改名為SMILE- UP.。昨日東京電影節的座談會亦提及女性在職場的性騷擾問題，水川麻美表示幾年前#MeToo反性侵運動席捲美國及其他地方，日本電影界卻保持緘默，感覺好像有口難言，她稱現在回頭看，日本不可能沒發生過類似事件，在這方面比較難改善，就算想改也難以做到，但她也相信日本影壇正在改善中。

裴斗娜稱韓國電影業經過多年發展，現時不管台前幕後，女從業員比例較以往高，也較以往開放及公平。她表示很支持女導演，稱她們會拍關注女性題材的電影，而且塑造角色也更細膩。她又鼓勵年輕女性入行，「拿出勇氣去做吧！」

相關字詞﹕東京國際電影節 是枝裕和 水川麻美 裴斗娜 第36屆東京國際電影節

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