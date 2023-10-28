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娛樂

甄珍反擊劉家昌 斥假惺惺扮可憐

【明報專訊】音樂人劉家昌與前妻甄珍（本名章家甄）2018年爆出爭產風波，多次對簿公堂。劉家昌前日在社交網撰千字文爆爭產內幕，轟甄珍貪得無厭，又斥兒子章立衡（前名劉子千）不忠不孝，掀起熱議。

劉終止前妻兒子管理版權收益

劉家昌昨日再在社交網發聲明，表示曾在香港用章家甄和次子劉子千名字成立創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。不過劉子千年前改名章立衡，劉家昌說：「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許觸碰本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」

甄珍面對劉家昌指控，昨午在社交網撰千字文反擊，指堅決不同意劉家昌污衊她和兒子章子衡，把事實說出來。甄珍斥劉家昌假惺惺扮可憐，擺出一副委屈模樣，「人在做、天在看，你做的一樁樁、一件件惡事，能經得起良心的拷問、事實的檢驗嗎？」她再斥：「你口口聲聲說自己是藝術家、說自己是老師，還說賺錢給家人用。那我要問你了，你這些年賺什麼錢了，你歌曲的版權早就以高價賣給我了，你還靠什麼來收入？還有大家都知道你爛賭如命，那麼多賭帳，我幫你還了多少你自己有數，你不感恩就算了，還出口污衊，你配做老師嗎？」

章立衡曬牽牛圖 暗諷父吹牛

甄珍維護兒子章立衡道：「說到兒子，你竟然好意思說可憐他，怕他淪落街頭？我告訴你，兒子脫離了你的魔爪生活得很開心，非常幸福。」她指在兒子與唱片公司簽約發展良好時，劉家昌突然要主導兒子的音樂發展，兒子雖然不願意，但為了她妥協，劉家昌卻得寸進尺操控兒子，兒子稍有不從就威脅要斷掉音樂路，還發文痛罵兒子畜生。現在反過頭來假惺惺，「你配做父親嗎？」章立衡在社交網上載牽牛圖暗諷父親，「我把牛牽來了，你繼續吹」。

娛樂組

相關字詞﹕章立衡（前名劉子千） 甄珍（本名章家甄） 劉家昌

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