黃心穎低調嫁泥鯭 婚禮保安嚴密 新郎愛的宣言：多謝太太做我樹窿

心穎怕醜 拒當眾咀嘴

昨午黃心穎與泥鯭先舉行簡單而隆重儀式，邀請雙方親友到場見證。場外保安嚴密，每名賓客入場須出示邀請函，經保安檢查後才可進入。現場安排樂隊演奏，有多個白色巨型帳幕，一對新人與賓客拍照留念。成為黎太的黃心穎穿低胸吊帶拖尾婚紗，與穿白色禮服的泥鯭應記者要求合照，新娘全程甜笑，緊緊挽着丈夫手臂，但稱怕醜拒絕當眾咀嘴，亦未有受訪。有部分賓客乘旅遊車到場，車貼有「Mr. & Mrs. Lai」。到賀圈中好友包括火火，RubberBand主音6號（繆浩昌）及小肥等。6號透露折現送人情，祝一對新人百年好合，永結同心。提到黃心穎與泥鯭婚禮非常保密，6號說：「泥鯭向來想低調，主人家想點做件事，我作為兄弟就幫他成就件事，我結婚都好低調。」他解釋隊友馮庭正（阿正）、李兆偉（阿偉）有事不在港，由他做代表，如主人家興之所致，可即興上台唱歌。小肥帶人情到賀，認為送錢最實際，祝福新人永結同心，至於想不想早生貴子隨一對新人意願。

婚宴上泥鯭發表愛的宣言：「好多謝太太做我樹窿，在我工作很疲累時聽我傾訴。好多謝她一直照顧，想借用大家掌聲，送給我這麼好的太太。」心穎希望大家夢想成真，身體健康。之後他們向賓客祝酒，場內不時傳出歡呼聲和歌聲。

記者：林蘊兒