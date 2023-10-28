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娛樂

無綫節目巡禮 視帝后企中間位 馬國明生仔靠自己 嫌2萬生育津貼少

【明報專訊】《無綫節目巡禮2024》 昨晚於無綫電視城舉行，逾百藝員盛裝出席，視帝馬國明、陳展鵬及視后林夏薇、蔡思貝被安排企前排中間位影大合照，其中林夏薇、陳煒、黃智雯及何依婷齊以性感打扮搶鏡。無綫公布翡翠台明年強勢推出10部劇集和7個綜藝，以及J2台打造另類女團選秀節目，亦有旅遊及動物節目。馬國明成為現場客戶寵兒，排長龍跟他合照。

記者：鍾一虹

攝影：林祖傑

無綫節目巡禮介紹10部劇集，包括《飛常日誌》、《再見．枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《法證先鋒6倖存者的救贖》。綜藝節目有王祖藍、阮兆祥及李思捷的《福祿壽訓練學院》，預告片見王祖藍在歌唱節目以「淋作」造型現身，十分搞笑。黎芷珊會主持《芷珊約您》，跟開演唱會的歌手暢遊不同地方。

馬國明祝黃心穎泥鯭白頭到老

馬國明只得一部孭飛劇《飛常日誌》，他表示沒因辦婚事放緩事業發展，今年有3部劇推出，《飛》劇後已沒存貨。他表示年底舉行婚禮，明年度蜜月，相信婚前婚後的生活沒太大分別，笑言拍劇與生仔沒牴觸。對於施政報告推行2萬元生育津貼，是否響應加快造人計劃？他笑說：「兩萬蚊不知夠買尿片還是奶粉，男兒漢應該靠自己，生仔都靠自己，不會依賴政府。」他早前與未婚妻湯洛雯（靚湯）赴巴黎影婚紗相，他說由靚湯構思，夾雜傳統及非傳統，好得意。問到婚期時，他找靚湯做擋箭牌，「大家去問我老婆啦！我好尷尬，因她經常叫我不要講太多」。提到前女友黃心穎與泥鯭舉行婚禮，他祝福一對新人白頭到老，甜甜蜜蜜。

劉佩玥繼續受力捧 周嘉洛無孭飛劇

受力捧的劉佩玥出現在《逆天奇案2》、《奪命提示》及《反黑英雄》的演員名單，一度被誤以為是2024年劇后，原來資料寫錯，她無份參與《反黑英雄》。不過她仍與陳豪、陳山聰、馬德鐘、高海寧、蕭正楠及張振朗同樣有兩劇推出。她笑言會盡力爭視后，對每部作品都有信心。

被封2023年劇王的周嘉洛明年沒有孭飛劇推出，他沒有失望，「因我全力拍攝《愛．回家之開心速遞》，暫未收到風明年會否接新劇，開心見公司有很多好製作，也戥觀眾開心」。他未知主演的《痞子無間道》是否押後播。

蔡思貝睇好佘詩曼攞視后

高海寧演出《新聞女王》及《飛常日誌》，之後沒劇集存貨，要努力接新劇。她指《新聞女王》有佘詩曼（阿佘）助陣加強收視信心，「阿佘演繹又穩又準，真是不得了，氣場嚇窒人，要向她學習」。參演《飛常日誌》的蔡思貝明年只得一部作品推出，她認為貴精不貴多。她主演劇集《你好，我的大夫》贏口碑，但視佘詩曼為視后心水，「很多人喜歡《大夫》已好開心，我反而期待阿佘套劇，她演出有發揮，會令人嘩一聲，好有機會攞視后」。

丁子朗變樣 郭柏妍認得出

緋聞男女丁子朗與郭柏妍合演《奪命提示》，一起受訪時表現尷尬。丁子朗因參與《亞洲超星團》染了淺髮色、化白面妝及戴大眼仔隱形眼鏡，笑言未習慣新形象，日日搽50度防曬才出街，但不轉變又難融入節目組。網民比較喜歡他陽光男孩造型？他稱有留意，不知改變好不好，但嘗試不同事物是好事，若30歲前不變，將來未必接受到。郭柏妍笑言仍認得丁子朗，覺得對方有新嘗試是好事，若角色需要，她也樂於嘗試新形象。是否很掛念對方？郭柏妍笑了兩聲未回應，丁子朗說：「保持正常朋友、同事關係，沒有疏遠。」

林夏薇陳展鵬想拍旅遊節目

林夏薇與陳展鵬主演劇集《逆天奇案2》，他們笑言今年產量較多，作品存貨已出盡。不怕跌落真空期？林夏薇表示正洽談新製作。陳展鵬認為可嘗試多拍綜藝，希望找出新合作模式；兩人又提議合作拍旅遊節目。陳展鵬主演《香港人在北京》收視理想，對奪視帝信心？他稱對手很強，「睇大家表現才可決定，陳豪、周嘉洛、黃宗澤、馬國明、袁偉豪的劇集演出都很好」。

相關字詞﹕郭柏妍 丁子朗 高海寧 周嘉洛 劉佩玥 蔡思貝 林夏薇 陳展鵬 馬國明 無綫節目巡禮2024

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