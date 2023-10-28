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娛樂

Anson Lo做隊友聆聽者 胡杏兒自認一把年紀 無意追個女

盧瀚霆今午電台受訪不適精神恍惚 無過問姜濤Jer感情事

【明報專訊】陳慧琳、胡杏兒、MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前晚到置地廣場出席時尚品牌專門店開幕酒會。Anson Lo穿冬裝配粉紅色掛肩袋壓軸登場，逾500神徒（粉絲暱稱）到場支持。Anson Lo近日患感冒，服西藥後有少許暈眩，前日完成電台訪問後回公司休息，吃少許食物才恢復體力。提到主演電影《釀魂》快將在台灣上映，他稱是好事，沒有預計票房成績，感謝觀眾支持。他有計劃再拍電影，正洽談中。

提到姜濤日前在社交網「公開戀情」，之後透露所指「女朋友」是一名小妹妹。Anson Lo不感奇怪，熟悉姜濤在社交網的模式，早估到是開玩笑。另一隊友柳應廷（Jer）傳戀上女插畫師？他稱沒私下問對方感情事，Jer為人向來正面及開心，有否拍拖都春風滿面。他自認是隊友間的聆聽者，歡迎找他傾訴，但不是專家，沒資格給意見。

陳慧琳一家四口過白色聖誕

陳慧琳與胡杏兒兩靚媽同場各具美態。陳慧琳表示兩子年紀漸長，12月聖誕及新年到美加巡迴演出，丈夫和兒子會同行，之後旅行過白色聖誕。提到施政報告鼓勵市民生育，生B有2萬元現金津貼，又減辣招欲刺激樓市。陳慧琳表示不會再做媽媽，2萬元留給其他人。她亦有投資，但暫時無意再買樓。

43歲胡杏兒性感亮相，身形弗爆。她透露事前花兩星期收身，感到滿意。提到老公李乘德在社交網分享多張到外地探望契女的合照，胡杏兒認老公恨追個女，身邊朋友都關心她何時再做媽媽，不過她無意再添家庭新成員，「萬一又是生仔點算？再生的機會不大，除非有意外發生，上天賜我的禮物就另計。加上我就快生日，已一把年紀，沒想太多」。她有感生仔容易，但日常生活和養育小朋友要鬥智鬥力，很費心機，「現在為照顧家庭，盡量減少返內地工作，或選擇短暫停留，長時間返內地拍劇暫時不考慮」。她透露跟無綫有聯絡，之前有機會回去拍劇，可惜撞期，要再等時機。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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