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娛樂

訪港出席大師班 役所廣司為角色體驗清潔廁所

【明報專訊】應屆康城影帝、日本演員役所廣司訪港，前晚現身香港亞洲電影節「役所廣司大師班」，為主演電影《新活日常》宣傳，導演陳健朗參與並提問。役所廣司表示首次獲邀出席大師班，跟觀眾近距離接觸，他笑問：「多謝大家來欣賞電影，是否好看？」

獲指導員大讚有天分

役所廣司形容《新活日常》劇本出色，充滿簡單美，其飾演的廁所清潔工對白很少，在演繹上完全沒有指示，「有場戲只寫一句『角色突然哭了出來』，編劇說哭不哭也可以，於是我拍了兩個版本，揀選的版本就是大家看到的畫面」。他笑言開拍前親自找廁所清潔工指導員，獲讚有天分，「指導員叫我明天上廁所返工」。

被問到演戲心得，役所廣司覺得要多觀察不同事物，並持開放態度聽取別人意見，他自爆道：「我跟恩師仲代達矢前輩學演戲，有段時間試過模仿他，結果被人鬧，因為他就是他，不能複製，我發現要努力找個人特色。」他稱首次感受電影魅力是在康城影展，當年演出作品《鰻魚》奪「最佳電影」，發現很多影迷留意日本電影。問他是否已有代表作？役所廣司說：「現在我不懂回答，如果我離世50年後，作品仍被觀眾看到便無憾，會覺得自己是偉大演員。」陳健朗希望將來執導的電影能邀請役所廣司合作。役所廣司大方回應：「當然可以，請多多指教！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

相關字詞﹕新活日常 役所廣司

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