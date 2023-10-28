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娛樂

AGA預計兩年後嫁鄭子邦 關智斌：BOYZ會否開騷睇觀眾意願

AGA計劃做多2年 未敢講實2025年嫁未婚夫鄭子邦
張致恒盼重組BOYZ開騷 關智斌︰不知道觀眾可喜歡看我

【明報專訊】奧斯卡影后楊紫瓊前晚到中環出席酒店周年活動，同場有江海迦（AGA）、關智斌、李幸倪（Gin Lee）、莫文蔚與老公Johannes。楊紫瓊穿銀色閃片拖尾長裙壓軸行紅地氈，拍照後便入會場，未有接受訪問。

在內地展開巡迴演唱會的AGA透露年底前推出新專輯，以及舉辦小型音樂會，但否認出專輯為爭獎，「沒想這些，今年工作已超額完成，開到紅館演唱會好開心」。問她與未婚夫鄭子邦的婚禮籌備進展？AGA說：「訂婚時，他已知我有很多工作計劃，做不到誓不罷休，體諒我對紅館演唱會的執著，叫我準備好才結婚。（何時準備好？）多做兩年，希望不會太久。（2025年結婚？）我試過三度取消紅館演唱會，所以不敢講，適當時候會跟大家講。」

Gin Lee全力以赴爭女歌手獎

關智斌在內地拍綜藝節目《披荊斬棘3》快將完成，稍後出新歌。提到舊拍檔張致恒日前在網上頻道表示，希望BOYZ能再開騷，但要看關智斌的意願。關智斌說：「睇觀眾想不想，不知觀眾喜不喜歡睇我，我在港不活躍又好耐無出新歌，像Gin Lee每首都是冠軍歌才可以開演唱會。（再開演唱會，會否在台上打筋斗？）我都四字頭（42歲），唔好對Uncle咁殘忍。總之睇觀眾意願，觀眾先係王。」關智斌看好Gin Lee今年奪女歌手獎，並希望與Gin Lee合作。Gin Lee亦想合作，覺得跳唱歌和情歌都適合。至於女歌手獎，她會全力以赴。關智斌叫大家不要給壓力Gin Lee。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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