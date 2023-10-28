湯唯爆老公靠一塊木頭表白 發哥呻無「周」字牌 與姜糖自拍勁親民

記者：柯美

攝影：劉永銳

久未在港出席公開活動的湯唯，身穿紫色絲絨低胸露背長裙，佩戴鑽飾高貴現身，行紅地氈時不停向傳媒揮手打招呼說：「好耐無見。」接着到身形弗爆的發哥跟發嫂亮相，發哥見到老拍檔Do姐即自拍，又指與Do姐心有靈犀同穿白色服裝。發哥接受Do姐訪問，被問到縱橫電影界50年為他帶來什麼？發哥說：「財富、名利、知識，以及人生觀。每個角色演完一次，等於過了一次人生，做了50年，每年拍一部戲，過了50個人生，死完又生，無限輪迴，歷練很多。」

發哥想與Do姐黃子華拍戲

發哥再接受傳媒訪問，稱收到很多劇本，暫未有合適，但有構思與Do姐、黃子華合作，「兩王一后，睇邊個死，有子華應打動到Do姐演出，可以拍類似當年美劇《雌虎雙雄》，我扮希斯整個爆炸頭化黑色妝，應該會好睇。」與湯唯可有合作機會？發哥稱不知湯唯的導演老公金泰勇會否找他到韓國拍戲，要與湯唯談一談。他讚湯唯的女兒漂亮，跟媽咪同一餅印。發哥表示沒見過姜濤，但有留意新一代藝人，指無綫有很多有潛質新演員，古靈精怪演戲不錯，暫未說得出名字，有機會想跟年輕演員合作。他笑言想拍處境劇輕輕鬆鬆沒壓力，像黎耀祥《請客必食18道菜》都不錯。

湯唯劇本行先「演什麼角色無所謂」

湯唯喜愛簡單設計鑽飾易襯衫，平日佩戴最多是老公向她表白時送的沉香首飾，是一塊木頭。一塊木頭追到她？湯唯承認。湯唯說正等一個令她心動的劇本，以劇本行先，什麼類型戲種和角色都無所謂。可會接受比《色，戒》更大膽演出？她嘩一聲說第一位是劇本，但好劇本難求。想跟什麼演員合作？她說：「演員是被動，我都等人來選擇自己。」她完成工作後返北京，不捨得香港美食，想起拉麵、雲吞麵已流口水。

姜濤不介意姊弟戀 盼與發哥合作

姜濤與發哥同場卻緣慳一面，未能合照感可惜，「我想見發哥，睇過發哥的《賭神》和《英雄本色》等，我和家人都喜歡他，爸爸經常扮發哥，尤其是嬲時個氣場最似。有機會希望跟發哥這些前輩合作。」

羅志祥（小豬）明年1月來港舉行演唱會，日前透露姜濤要準備MIRROR演唱會，不會找他任嘉賓。姜濤說這兩個月有跟小豬聯絡，對方知撞了MIRROR騷綵排。他雖感可惜，但不想影響其他隊友綵排，希望未來有機會跟小豬合作。有指MIRROR在主題樂園的包場活動門票滯銷，他表示成員知道此事，「做這行不是我們可以控制，要對得住買票入場粉絲和觀眾。（會否票價太貴？）這屬公司策略，我控制不到」。

姜濤日前在社交網公開有「女朋友」，原來是小女孩，他解釋對方是一起拍廣告的小模特兒，「很喜歡她，笑問可否做我『女朋友』，她答應。引起大家誤會和造成困擾不好意思，以後不敢再以『女朋友』字眼發文」。他表示現在沒有女朋友，亦否認戀上台灣演員林思廷（Tammy），「邀請Tammy合作已預了傳緋聞。（是否你杯茶？）不答這些，擇偶最重要合眼緣，姊弟戀都無所謂，不會設定什麼條件」。

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