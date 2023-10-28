明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

湯唯爆老公靠一塊木頭表白 發哥呻無「周」字牌 與姜糖自拍勁親民

周潤發構思跟Do姐黃子華「兩王一后」拍戲 盼跟年輕演員合作
周潤發跟姜糖合照勁親民 姜濤盼跟發哥合作 強調冇女友 唔介意姊弟戀

【明報專訊】周潤發（發哥）與湯唯昨午到中環擔任鐘表珠寶品牌活動剪綵嘉賓，同場有姜濤、麥浚龍、楊偲泳、鍾雪瑩及蔡思韵等，鄭裕玲（Do姐）擔任司儀，現場大批姜糖（粉絲暱稱）一早到場支持偶像，場面熱鬧。發哥現身時，姜糖興奮歡呼尖叫，發哥幽默笑言現場有「姜」無「周」字牌，「見到他（姜濤）會慚愧，我要避一避他」。親民的發哥之後走到場外與姜糖自拍。

記者：柯美

攝影：劉永銳

久未在港出席公開活動的湯唯，身穿紫色絲絨低胸露背長裙，佩戴鑽飾高貴現身，行紅地氈時不停向傳媒揮手打招呼說：「好耐無見。」接着到身形弗爆的發哥跟發嫂亮相，發哥見到老拍檔Do姐即自拍，又指與Do姐心有靈犀同穿白色服裝。發哥接受Do姐訪問，被問到縱橫電影界50年為他帶來什麼？發哥說：「財富、名利、知識，以及人生觀。每個角色演完一次，等於過了一次人生，做了50年，每年拍一部戲，過了50個人生，死完又生，無限輪迴，歷練很多。」

發哥想與Do姐黃子華拍戲

發哥再接受傳媒訪問，稱收到很多劇本，暫未有合適，但有構思與Do姐、黃子華合作，「兩王一后，睇邊個死，有子華應打動到Do姐演出，可以拍類似當年美劇《雌虎雙雄》，我扮希斯整個爆炸頭化黑色妝，應該會好睇。」與湯唯可有合作機會？發哥稱不知湯唯的導演老公金泰勇會否找他到韓國拍戲，要與湯唯談一談。他讚湯唯的女兒漂亮，跟媽咪同一餅印。發哥表示沒見過姜濤，但有留意新一代藝人，指無綫有很多有潛質新演員，古靈精怪演戲不錯，暫未說得出名字，有機會想跟年輕演員合作。他笑言想拍處境劇輕輕鬆鬆沒壓力，像黎耀祥《請客必食18道菜》都不錯。

湯唯劇本行先「演什麼角色無所謂」

湯唯喜愛簡單設計鑽飾易襯衫，平日佩戴最多是老公向她表白時送的沉香首飾，是一塊木頭。一塊木頭追到她？湯唯承認。湯唯說正等一個令她心動的劇本，以劇本行先，什麼類型戲種和角色都無所謂。可會接受比《色，戒》更大膽演出？她嘩一聲說第一位是劇本，但好劇本難求。想跟什麼演員合作？她說：「演員是被動，我都等人來選擇自己。」她完成工作後返北京，不捨得香港美食，想起拉麵、雲吞麵已流口水。

姜濤不介意姊弟戀 盼與發哥合作

姜濤與發哥同場卻緣慳一面，未能合照感可惜，「我想見發哥，睇過發哥的《賭神》和《英雄本色》等，我和家人都喜歡他，爸爸經常扮發哥，尤其是嬲時個氣場最似。有機會希望跟發哥這些前輩合作。」

羅志祥（小豬）明年1月來港舉行演唱會，日前透露姜濤要準備MIRROR演唱會，不會找他任嘉賓。姜濤說這兩個月有跟小豬聯絡，對方知撞了MIRROR騷綵排。他雖感可惜，但不想影響其他隊友綵排，希望未來有機會跟小豬合作。有指MIRROR在主題樂園的包場活動門票滯銷，他表示成員知道此事，「做這行不是我們可以控制，要對得住買票入場粉絲和觀眾。（會否票價太貴？）這屬公司策略，我控制不到」。

姜濤日前在社交網公開有「女朋友」，原來是小女孩，他解釋對方是一起拍廣告的小模特兒，「很喜歡她，笑問可否做我『女朋友』，她答應。引起大家誤會和造成困擾不好意思，以後不敢再以『女朋友』字眼發文」。他表示現在沒有女朋友，亦否認戀上台灣演員林思廷（Tammy），「邀請Tammy合作已預了傳緋聞。（是否你杯茶？）不答這些，擇偶最重要合眼緣，姊弟戀都無所謂，不會設定什麼條件」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕鄭裕玲（Do姐） 姜濤 湯唯 周潤發（發哥）

上 / 下一篇新聞