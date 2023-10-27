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娛樂

【娛樂場】戀愛的模樣：韓國愛情電影系列 《八月照相館》導演視像分享浪漫元素

【明報專訊】香港藝術中心和駐香港韓國文化院近日合辦「戀愛的模樣：韓國愛情電影系列」，播映8部不同類型的愛情作品，讓浪漫來襲，宣告愛情是屬於所有人的，並安排重量級人物映後談。

開幕電影《典型浪漫》是韓劇《能成為陌生人嗎》演員曹恩智首次執導的長篇電影，由柳承龍與吳娜拉主演，講述過氣小說家金賢（柳承龍飾）曾被稱為天才暢銷作家，連續7年陷入低谷無新作。離婚後，他跟前妻的關係糾纏不清，面對搞姊弟戀的兒子，在大學被男同學表達愛意，各種糾纏不清的愛情關係，幽默輕鬆展現人與人之間的複雜和偏見。

《典型浪漫》大受世界各地觀衆歡迎，不但獲紐約亞洲電影節觀眾票選大獎，導演曹恩智更奪得韓國三大影視獎之一百想藝術大賞的最佳新導演。今次大會邀得曹恩智視訊映後談，分享演而優則導的心路歷程。

大師班交流拍愛情片心得

相隔25年《八月照相館》再度公映，憑執導此片走紅的許秦豪將視像主持「愛情電影大師班」講座，大談構思和拍攝愛情電影跟其他類型電影有什麼不同，以及浪漫最重要的元素是什麼。

鄭在泳與鄭麗媛主演的《荒島男與俏宅女》，鄭在泳飾演的金誠勤經歷失業、欠債，太太走佬，自殺未遂漂流到與世隔絕的荒島，醒來電話無電，頓成「當代魯賓遜」，依靠島上的廢物和捕獵過活，直至有一天收到浪花送來瓶子的一封字條……

足不出房的宅女經蓮（鄭麗媛飾），有一次拍到遠在島上的金誠勤在沙灘上寫的「你好」，她開始把裝有字條的瓶子拋進海裏，又為他送上炸醬麵，二人開始走出各自的舒適區，尋找對方。

探討社會對同性戀偏見

金趙光秀為韓國少數公開「出櫃」的同志導演，《兩個婚禮一個葬禮》是他的首部長片，透過喜劇探討韓國社會對同性戀的偏見和禁忌。故事講述男同志民秀和女同志孝珍分屬好友，是同一家醫院的醫生，兩人因不同原因決定結婚。民秀不想父母再過問生活，孝珍想領養小孩，表面是模範夫妻，私下跟自己的真愛快樂生活；直至事件「爆煲」。

嚴泰雄與韓佳人主演的《初戀築跡101》，2012年上映時創韓國愛情片史上票房新高，大獲好評，帶動韓國的初戀熱潮。《親愛的備忘》講一對年老夫妻的故事，75歲的丈夫帶着患腦退化症的太太出走，重拾昔日浪漫，老戲骨李順載和鄭永琡演夫婦逼真動人，盡現婚姻中歡喜冤家的愛情、呵護和陪伴，複雜又矛盾的情緒。

《看不見的愛》被多國翻拍

宋一坤執導、蘇志燮和韓孝周主演《看不見的愛》，蘇志燮飾演的哲民曾是出色拳手，後來銷聲匿迹，隱姓埋名生活。當他遇上活潑善良失明的靜華（韓孝周飾），自此互相陪伴，日久生情。為醫治靜華雙眼，哲民再鋌而走險參加比賽。當年電影上映，韓國觀衆大受感動，一場容納2000人放映的門票7秒內售罄，其後更改編成日本、印度、土耳其、菲律賓版。《雪國戀人》由男神孔劉和康城影后全度妍主演，講述男主角遠赴芬蘭與女主角沉淪不倫之戀，挑戰道德底線。

■戀愛的模樣：韓國愛情電影系列

日期：2023年10月27日至11月12日

地點：香港藝術中心古天樂電影院

費用：正價門票85元、優惠價門票68元、套票560元

相關字詞﹕許秦豪 八月照相館 曹恩智 典型浪漫 戀愛的模樣：韓國愛情電影系列

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