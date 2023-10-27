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娛樂

鏡粉電台通宵霸位 「神徒」排龍頭 MIRROR談成軍5年 姜濤籲抗壓前進

MIRROR盼有環遊世界團綜 AK恨加人工 聯署要求Tiger出個人單曲

【明報專訊】MIRROR昨日齊人到商台接受節目《叱咤樂壇》訪問，鏡粉早已收風，前日已有人在商台門外擺「櫈仔陣」，又有粉絲通宵排隊，昨日所見「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的「神徒」（粉絲暱稱）排頭位。至中午逾200鏡粉守候，包括姜濤的「姜糖」（粉絲暱稱）和呂爵安（Edan）的「爵屎」（粉絲暱稱）等，一眾粉絲高舉橫額和燈牌迎偶像。MIRROR節目中大談成軍5年感受和力谷最新團歌《Catch A Vibe》。

記者：鍾偉茵

MIRROR節目中被問到會否出席《叱咤頒獎禮》記者會？隊長楊樂文（Lokman）稱有興趣出席，但要視乎檔期，透露《Catch A Vibe》是MIRROR今年最後一首團歌，他們要為演唱會做準備。11月MIRROR成軍5周年，副隊長江𤒹生（AK）稱5年時間過得好快，發生好多事，由ViuTV節目《全民造星》至今，感覺很多事情未捉穩。

邱士縉（Stanley）認為急促成長令團員建立默契，彼此沒講出口大家也知想點。姜濤說：「希望大家繼續加油，因為呢5年雖然有好多開心事發生，亦feel到有唔開心嘅事發生，外界對我哋愈嚟愈多批評聲音，希望我哋每個人頂住壓力繼續前進。」

早前MIRROR到澳洲拍團綜，Edan稱此行讓他們停下來感受生活，盼MIRROR團火繼續衝落去。Anson Lo說：「呢5年好好彩，得到好多人幫我哋，可以5年內做到好多，嚟緊5年繼續同我哋一齊行，無論歌影視工作，需要大家繼續留意同支持。」

恨環遊世界拍團綜

澳洲團綜是成軍5周年生日禮物，MIRROR表示幕後同事如火如荼後期製作，應不用等太耐才播映。會否繼續有團綜？AK笑說MIRROR有好多地方未去過，冰島、歐洲，希望公司每年、每半年或每3個月季節性去不同地方，讓MIRROR環遊世界。至於明年1月在亞博舉行演唱會補場，是否去年MIRROR紅館演唱會延續，還是全新主題？AK透露：「舊嘅嘢會有，當然要有新嘅嘢發生。」

相隔一年多，MIRROR和個別成員都出了很多新歌，Lokman說：「我估有啲舊item玩得開心，應該會keep，solo部分會改一改，有啲歌未試過喺舞台表演，趁機會發揮一下。」明年演唱會會否加場？他們稱未知場數，若不夠場數，大家可以聯署爭取。

籲聯署Tiger出solo歌

談到MIRROR有什麼願望要達成，邱傲然（Tiger）說個人願望，盼有機會出solo歌，知來日方長，明白要慢慢浸。AK聞言即搞笑叫大家為Tiger出solo歌聯署，同時要求加人工。Stanley想去不同地方跟粉絲見面，Lokman建議多做戶外騷，喜歡熱鬧氣氛。

羅志祥預告姜濤無暇任嘉賓

此外，羅志祥（小豬）相隔8年，明年1月7日在香港舉行演唱會，門票今日（27日）公開發售。小豬是姜濤的偶像，今年8月姜濤舉行首個個人演唱會獲小豬來港任嘉賓，粉絲期待姜濤回禮為小豬演唱會任嘉賓。前晚小豬在社交網限時動態預告不會邀請姜濤任嘉賓，「我香港演唱會要開票了，還是要先跟濤（姜濤）的粉絲朋友們說一下，因為我演唱會跟MIRROR的演唱會時間太近了，他們每個團員都很忙，排練時間也都很緊張，所以這次時間就配合不上了，先告知，是怕你們買了票，沒看到濤出現會失望。再過兩天就要開票囉，香港我要來了，期待見到大家」。

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