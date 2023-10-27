52歲生日盼世界停止戰爭 馬浚偉心態保持年輕 想攻讀博士

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）下月舉行6場《幸福．春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023》，贊助機構捐出部分門票予救助毛孩的慈善義工團隊。馬仔昨日52歲生日，舉行門票轉贈儀式，並獲贈生日蛋糕，令他感驚喜。馬仔外表保養得宜，稱純天然沒加工，在大學修讀教育碩士課程，跟20多歲的同學上堂，心態保持年輕，沒太大距離。他稱生日沒特別節目，願望是身體健康，世界停止戰爭，希望完成碩士課程後再攻讀博士。無綫近期傳高層人事變動，馬仔有留意報道，覺得有好多是傳言不是事實，希望沒有影響同事的心情，他說：「我與曾志偉、曾勵珍、樂易玲是好朋友，11月台慶，希望上下一心，繼續拍好劇及做好節目。」無綫有否邀回巢幫手？他說大家有保持聯絡，也有傾合作拍節目，如有需要會幫手，但目前有擔任其他公職，加上忙進修，擔心時間不夠難勝任。