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娛樂

43年前拍《喝采》 老闆楊受成任揀鑽石表 翁靜晶憶陳百強拒親嘴戲變吻額頭

【明報專訊】為紀念陳百強（Danny）逝世30周年，前晚舉行電影《喝采》4K數碼修復版慈善首映禮，出品人英皇集團主席楊受成聯同翁靜晶、監製陳欣健、主題曲填詞人鄭國江、Danny胞兄陳百靈和胞姊陳小儀等出席，衛詩雅與周家怡亦現身支持。

楊：Danny張國榮最靚仔

楊受成表示《喝采》是他投資的第一部電影，1979年開拍，翌年上映，票房近300萬，是當時暑假最賣座電影，「有電影人說可惜當年未有香港電影金像獎，要不然電影一定攞獎」。楊受成透露4K修復版原打算在Danny生忌（9月7日）上映，但趕不及。問他對陳百強的印象？他說：「見過靚仔當中，Danny和張國榮最靚仔，靚得天然又是天才。」該片是Danny首部演出電影，楊受成稱當年不覺得冒險或擔心Danny不識演戲，「沒有後悔，我的決定無錯」。

翁：20年後要撐拐杖出席

翁靜晶是《喝采》女主角，稱43年後電影4K修復版再上映，令她勾起很多回憶，「當年上映有Danny、張國榮及鍾保羅，現在得我一人，是最大分別。以前大家是細路仔，嘻嘻哈哈好開心」。她讚自己勇敢，43年後仍夠膽出席，笑言修復部戲之餘，應該將她也修復，再過20年若有8K修復版，她可能要撐拐杖出席。問當年拍攝有什麼趣事？她說有很多回憶，那時自己15歲是童工，Danny19歲，有場日落剪影鏡頭，導演要求他們親嘴，他們不想，跟導演爭拗一輪，最後答應拍攝，在太陽下山前幾分鐘，Danny吻她額頭代替，「導演暴跳如雷，但出來效果很好，反映到清純及華人較含蓄的感覺，導演也覺得畫面好靚，證明有時候小朋友扭計扭得啱」。

翁靜晶自爆當年片酬3000元及一枚鑽石腕表，「我和Danny、楊受成及陳欣健是家庭朋友，是畀機會我這個世侄女拍戲，但有個大人話楊受成出手低，只得3000元，楊受成就叫我去他的表行揀隻手表，我聽媽媽話揀了他代理的鑽石表，約值10萬元，是我第一隻鑽石表，保存至今，款式時尚，現在戴都不過時。我很幸運拍到這部戲，認識到一班好朋友」。

陳百靈：觀眾入場看Danny一定驚訝

陳百靈表示爸爸因楊受成才答應讓Danny演出，《喝采》43年後修復重新上映，觀眾看到Danny純真及騰雞有趣的樣子，一定很驚訝。鄭國江表示主題曲原名《鼓舞》，為配合電影改為《喝采》，很多人以為是兩首歌，其實是同一首歌。

記者：柯美

相關字詞﹕衛詩雅 周家怡 陳小儀 陳百靈 楊受成 陳百強 翁靜晶 《喝采》4K數碼修復版

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