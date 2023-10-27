撰千字文爆爭產內幕 劉家昌轟甄珍貪得無厭 斥子不孝

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劉家昌在千字文透露上周三（18日）在醫院做手術，一切順利跟大家報平安。他稱獨個兒躺在康復室時回想自己一生，雖然切除了身體疼痛，但感嘆切不除心裏創傷。他自言晚年婚姻失敗、家庭破碎，只好認命。接着他怒轟甄珍與章立衡，「一個惡魔分手後，糾纏我十幾年還不罷手，被迫得要面對，就實話實說了。章家珍，江西高院判決你敗訴書收到了吧，不能拔腿跑人，法院會追究到底的。中國人講究家醜不外揚，尤其是做公眾人物，要自律自愛」。他斥被寵壞的家人貪得無厭，為爭奪財產，買通媒體刊登昧着良心謊言，還請北京大律師，謊報公章遺失，偽造的文書，硬走上法律途徑。

「告我朋友恩人 還能袖手旁觀？」

劉家昌寫道：「章家珍母子，被這些律師保證他們會打贏，掉進去了。付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方一千萬的訴訟費。一審一審的敗訴，像撒錢到海裏，沒完沒了。」他慨嘆道：「我八十歲了，生不帶來死不帶去，想最後幾年平淡的忍過去就算了。沒想到這對母子，貪得無厭異想天開，在律師慫動下，竟把幫我的朋友跟恩人都告到法院去，讓做慈善公益的人不能正常運作。我還能袖手旁觀？」他透露有幾個朋友主動出錢幫他請律師，希望他站出來說出事實，讓歌迷粉絲了解真相和他的為人。劉家昌表示9月20日跟美國律師、上海律師在龍虎山見面。

劉家昌自爆家產逾20億台幣，「為了爭財產，她排財產分配的明細表給我，要我同意。單上有12幢房屋，和賣掉昆山酒店的現金，土地賣了5000萬人民幣，酒店部分有2.1億元人民幣，房產加現金，遠超過20億台幣」。

稱母子賤賣幾幢房子打官司

劉家昌表示曾以為賺的錢夠甄珍母子用一輩子，沒想到他們為了打官司，已賤賣幾幢房子付律師費，他說：「沒掙過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血。一個兒子，30多歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產。台北、香港、北京，已經換了不少律師。把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育！」他再斥兒子，寫道：「一個堂堂的男人，可以這樣不忠不孝、不知羞恥嗎？還好他選擇不再姓劉，總算給我留了點面子。不做事也不會賺錢，把我留給他的，通通孝敬給律師，往後的日子怎麼過？希望他不要淪落街頭，能平安的活着就好。」

劉家昌續寫道：「章家珍，跟人家維持多年的婚姻，離婚後對媒體說，她心裏愛的是另外一個男人，叫謝賢。要臉的人能說出口嗎？40年沒有演過一個鏡頭的明星，竟敢對着媒體說，財產都是她拍戲賺來的。」劉家昌字裏行間火氣十足，充滿怒火，惹網民熱話。

甄珍章立衡暫未回應

對於劉家昌的指控，甄珍與章立衡截稿前未有回應。劉家昌的助理向台灣傳媒表示：「老師開完刀在南部休養，目前聯繫不上，不會有任何的回應。」