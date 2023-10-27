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娛樂

【開箱】《韓戲逼人》宋康昊扮導演「惡搞」金知雲

【明報專訊】繼《死不張揚離奇失魂事件》、《茅躉王》、《風塵三俠決戰地獄門》及《密探》後，康城影帝宋康昊與韓國名導金知雲第5次合作《韓戲逼人》，今年5月率先在康城影展亮相，最近獲選為第20屆香港亞洲電影節開幕電影，昨日（26日）終於在港開畫。

韓國票房難封蝕門

宋康昊與金知雲相識25年，可謂合作無間，《韓戲逼人》復刻1970年代韓國影壇的奇聞妙事，以幽默形式向電影人致敬。除了宋康昊外，幕前還有《芝加哥打字機》林秀晶、《惡鬼》吳正世、《繼承者們》鄭秀晶、《黑道律師文森佐》全汝彬，《鋼鐵雨》鄭雨盛客串演出，星光熠熠。上月27日在韓國開畫，截至本月7日累計入場人次29萬，票房收27.2億韓圜（約1632萬港元）。由於製作費達96億韓圜（約5760萬港元），200萬入場人次才能收支平衡，恐怕難封蝕門。

《韓戲逼人》講述1970年代導演金烈（宋康昊飾）的處女作取得成功，後續作品卻被指是「垃圾」，新片《蜘蛛窩裏的風波》壓力可想而知，決定重拍結局，希望一洗污名。申成電影製作公司白會長（張榮男飾）原本反對，但在金導游說下，改稱若劇本通過審批，便可重拍，但要先跟製作公司接班人申美度（全汝彬飾）商量，後者是已故申導演（鄭雨盛飾）侄女，看罷劇本大為感動，全力支持重拍計劃。

可是製作團隊諸多問題，戲中主角李敏子（林秀晶飾）、姜浩世（吳正世飾）、韓宥琳（鄭秀晶飾）及吳女士（朴貞洙飾）以為只需補拍一日，到場才知被騙，加上政府審查人員監場，金導一邊克服心魔，一邊應付片場突發事件，最終能否拍出曠世鉅作？

《韓戲逼人》內容充滿黑色幽默，一邊講述金導在片場發生的故事，另一邊呈現戲中《蜘蛛窩裏的風波》畫面，劇情雙線並行但絕不混亂。現實的片場充滿色彩，戲中戲則以黑白呈現。故事背景設定在1970年代，演員造型充滿懷舊味道，加上黑白電影片段，完美呈現昔日情懷。

《蜘蛛窩裏的風波》情節有趣，電影講述女主角因丈夫出軌而遭拋棄，原本是個悲情的女性故事，金導其後重寫，充滿欲望的女角為向丈夫及奶奶報仇，反與「小三」合作謀財，結果爆出男女主角竟是同父異母兄妹的狗血劇情。在政府審查嚴謹的年代，根本是無法想像的事情，但金導堅持拍出新派電影，即使演員無法理解劇本，也得拍下去。

鄭秀晶表現有驚喜

電影主線是金導為重拍《蜘蛛窩裏的風波》，在片場經歷各種混亂，他用盡方法安撫演員和審查人員，例如韓宥琳與姜浩世搞不倫戀，前者正值懷孕初期，加上趕戲辛苦，於是向金導投訴，但他以模稜兩可方式回答，相當搞笑。據悉宋康昊扮演金導，正是金知雲導演的「寫照」，後者把自己說過的話寫入對白，「我讓演員吃盡苦頭而聞名影壇，一直被指對演員殘酷，最近翻看以前的舊作，覺得自己很執着，透過新片令我憶起當時拍戲的感受」。透過金烈表達金知雲的經歷和感受，從而創造出各種趣味，正是《韓戲逼人》獨有的妙趣。

影帝宋康昊飾演金烈導演，可算維妙維肖；吳正世扮演1970年代大明星，戲裏戲外都是不忠丈夫，角色相當搞笑；鄭秀晶角色最有驚喜，化身上位新星，個性野蠻但有演戲天分，有望衝擊各大頒獎禮的女配角獎。值得一提的是香港發行商把電影譯作《韓戲逼人》，其實韓文原名是《蜘蜘窩》、台灣改為《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》，3個片名都不及戲中戲《蜘蛛窩裏的風波》來得貼切。

上映日期：10月26日

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