余香凝獲贈BB衫 簡君晋感激古天樂投資《白日之下》

《白日之下》改編自真人真事，揭露殘疾院舍的黑暗面貌。簡君晋作為香港新一代導演，被問到有何抱負？他表示「用作品說話」，不敢奢望電影能改變世界，只想替別人發聲，就像戲中余香凝飾演記者角色，「有觀眾看完《白日之下》，原已遺忘這宗新聞，隨即翻閱相關報道」。有意見認為港產片今非昔比，4人都不認同，簡君晋說：「不要懷緬過去，最好買張票入場，因有很好出色港產片如《毒舌大狀》、《阿媽有咗第二個》。」他又表示，無論影壇前輩抑或電影系學生，仍然對電影充滿熱血，余香凝也認同，《白》片的臨時演員都很厲害，能夠助她入戲。

簡君晋提到尋找投資者的困難，《白日之下》花上5年時間，最終獲古天樂投資，「遞交計劃書後翌日遇到古生，他已表示有意開拍」，簡君晋相信劇本感動對方外，監製爾冬陞也花了不少唇舌。

記者、攝影：蘇珮欣