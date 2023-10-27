出席東京電影節大師班 梁朝偉感激侯孝賢啓發演技

記者、攝影：蘇珮欣

梁朝偉昨日出席東京日比谷戲院舉行的大師班，場內數百影迷拍手歡迎，他先用日文打招呼，自爆10年前到此宣傳《一代宗師》，如今再見日本影迷感到高興。他在台上以廣東話發言，談到演過許多國際知名的電影，其中之一是台灣導演侯孝賢1989年執導《悲情城巿》。侯導日前宣布因患腦退化症而退休，梁朝偉避而不談，只說他拍戲初期，想跟不同地區的電影人合作，適逢侯導找他，覺得是個好經驗，於是決定接拍。

梁朝偉坦言對台灣歷史認識不深，也不懂說台語，所以角色設定為聾啞人士，他說：「侯導讓我看很多書，主要是文學作品，又找來聾啞朋友協助，我幾乎是模仿對方來演出。為了投入角色，我經常留在酒店，感受寧靜世界。」他笑言侯導最初讓他自由發揮演出，可能察覺他不會演，所以介紹聾啞人士給他認識，並指受到《悲情城巿》啓發，演技得以改善。

合作王家衛「像冒險旅程」

接着談到王家衛導演，梁朝偉坦言幸運，在演戲最迷失的時候遇上對方，「拍攝《阿飛正傳》，張曼玉拍兩、三個take便收貨，我就拍十幾廿個take，最多試過26個，當時感到很挫敗。後來跟王家衛聊起，他說我用上太多演技，建議我隨心去演」。梁朝偉大讚王家衛是個很會調教演員的導演，拍罷《阿飛正傳》後，「決定要繼續和他合作」，二人關係一直維持20年。曾經有段時間，大約兩至三年，他每晚到訪王家衛辦公室，一起吃飯聊天，經過這段日子，梁朝偉終於進入到王家衛世界。

二人合作幾部電影後愈見默契，梁朝偉視為「第2次上演員訓練班」，演技日益進步，並為「王家衛拍電影沒有劇本」的傳聞辯護，「我相信他有劇本，只是不讓演員看，其實每個演員都清楚自己要演什麼，指示非常清晰，只是拍攝當日才有當日的劇本」。認為王家衛不想演員以固定方式演出，如果一早收到劇本，演技就沒有彈性，因此他認為跟王家衛合作「像個冒險旅程」。

輪到現場觀眾發問，有人問梁朝偉會否抽離不到角色，他表示剛開始拍戲時的確會，只要時間過去，便能做回自己，又指愈投入角色，愈花時間抽離。他又希望與不同地區的導演合作，例如歐洲導演，因此明年接拍《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）新片《Silent Friend》，令他十分期待，已經花上8個月時間揣摩角色。活動來到尾聲，大會安排拍照環節，台下觀眾用廣東話高呼「好鍾意你，等見你3年又3年」，他聽罷即報以微笑。

是枝裕和早知侯導病情

日本國際交流基金與東京國際電影節合辦學生交流會，昨在東京日比谷舉行，早前獲頒康城影展最佳劇本及同志金棕櫚獎的日本片《怪物》導演是枝裕和，與數百名來自日本、內地及香港等大學生交流。活動開始前，先播出1980年代他為日本電視台到台灣拍攝的紀錄片，講述台灣導演侯孝賢拍戲的情况，是枝裕和表示，這是二人緣分的開始。

是枝裕和的家人在台灣出世和成長，當年他以拍紀錄片為名，到台灣尋根為實，因此結識侯孝賢。他公開拍戲初期的筆記，畫了很多分鏡圖，當時自覺畫得好，便拿給侯導看，雖然對方說「拍攝技巧不錯」卻問他為何不先理解演員想法，對於侯導的每句說話，他都視為「功課」。

是枝裕和又表示，幾年前已知侯導患上腦退化症，當年二人同遊九份，對方突然憶起拍戲的往事並說「張曼玉來了」，令他感到驚訝，又說侯導一直希望團結各地的年輕電影人，自言現在正做着此事。

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