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娛樂

【開箱】《我的幸福婚約》 超異能族聯乘灰姑娘

【明報專訊】改編顎木亞玖彌輕小說的《我的幸福婚約》，10集動畫今年6月在影視串流平台Netflix上架，同名電影由《在咖啡冷掉之前》塚原亞由子執導，《silent》男星兼Snow Man成員目黑蓮及《東京復仇者》今田美櫻主演，本月13日開鑼的香港亞洲電影節亦放映兩場，如果觀衆對這類超異能族crossover灰姑娘的故事感興趣，今日尚餘一場，下月亦會在限定戲院上映。

目黑蓮伙今田美櫻演出

《我的幸福婚約》講述在虛構時空的近代日本，生於異能世家的齋森美世（今田美櫻飾）卻天生平凡，自小被繼母（山口紗彌加飾）和妹妹香耶（高石明里飾）虐待奴役。某日突然被許配給冷酷無情但才能超卓的異能部隊隊長久堂清霞（目黑蓮飾），原本這場政治婚姻不被看好。怎料清霞被美世打動，漸漸對其打開心扉，但此時另有陰謀的幕後黑手早已蠢蠢欲動。此片最大賣點自然是兩名顏值高的男女主角；目黑蓮在日劇《silent》扮演慢慢失去聽力的高中生獲好評，贏得日劇學院獎最佳男配角之餘，該劇亦由首播時6.4%升至結局9.3%的高位落幕。今田美櫻則有「福岡最可愛女子」之稱，跟目黑蓮在上季日劇《一兆＄遊戲》再度合作，可說默契十足。另外，《今際之國的有栖》土屋太鳳客串演世美的母親薄刃澄美，《電影之神》前田旺志郎飾演清霞的心腹五道佳斗等，陣容不弱。

政治婚姻到真心相待

如果單看《我的幸福婚約》故事大綱會以為是傳統灰姑娘遇見外冷內熱白馬王子的套路，原著作者大概不想如此，所以加入異能族的橋段。片中的日本上層社會由各大異能族組成，為維護帝都安全，他們彼此會通婚保持血脈，像清霞便擅長用火，香耶則有見鬼之才。清霞過去多次訂婚，但未婚妻大多受不了他的冷漠，幾天就會離開或被趕走。但世美從小受繼母及胞妹虐待，到了清霞家會搶僕人的工作，即使沒犯錯也會道歉，又經常發噩夢，所有舉動反而引起清霞好奇，相處下來發現彼此真實的一面。他暗中吩咐傭人準備藥草治療美世龜裂的雙手，又找來從小陪伴美世的女僕到家中侍候。到後來更調查她頻做噩夢的原因；其實美世母親來自擁有干涉人心異能的薄刃家族，美世也身懷此異能，卻無法抑制，並有可能遭其反撲危及性命。美世亦感受到清霞的美意，感情慢慢滋長，不但由自卑變得自信，開始勇於反抗，又會編織髮繩送對方，由政治婚姻變成真正愛情。

此片另安排病重的天王，害怕異能世家坐大，危及兒子堯人，放出異形，讓各族自相殘殺，怎料激發了美世的異能，拯救清霞。從小與清霞友好的堯人繼位為王，展開新局面。《我的幸福婚約》改編自奇幻小說，片中不管帝都的航拍鏡頭、懸掛天花板的異能者之墓或展示異能，帶來不俗視覺效果，美術與CG特效應記一功。

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