明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

二宮和也脫離尊尼事務所 嵐成員身分不變

【明報專訊】日本尊尼事務所已故創辦人兼社長尊尼喜多川的性侵風波，影響不斷擴大，就算東山紀之接任社長並作出連串改革，仍難阻止旗下藝人的「逃亡潮」。最近主演日劇《Vivant》及《One Day》的男團嵐成員二宮和也前晚透過官方網站宣布，即時脫離尊尼事務所（現已改名SMILE-UP.），改以個人身分發展，但向粉絲承諾，絕不會放棄嵐，「明日我依然是嵐成員，將來也一樣，請大家放心」。

二宮和也表示，自從尊尼事務所9月舉行第一次記者會，承認尊尼喜多川性侵旗下練習生事件屬實，令他深感不安，「我覺得很可怕，開始考慮未來發展」，最後決定「走出自己人生，全心全意做好每項工作」。二宮和也離巢消息曝光後，粉絲大多表示支持，事後他透過社交媒體留言：「各位，多謝你們，我真的被大家的鼓勵說話感動。」

自嵐2021年休團及隊友大野智暫停演藝工作後，二宮和也成為首名離開尊尼事務所的嵐成員。據日本雜誌《週刊女性》報道，大野智目前在宮古島發展旅遊事業，先後開設酒吧和度假酒店，他負責提供資金，並由相熟的電視節目製作公司高層好友代為打理業務。記者到酒吧採訪，藝人中村昌也自稱老闆，強調跟大野智無關。不過，記者訪問島上居民，聲稱多次目擊大野智到訪酒吧，去年亦曾招待嵐的隊友櫻井翔和相葉雅紀。

相關字詞﹕大野智 尊尼事務所 二宮和也

上 / 下一篇新聞