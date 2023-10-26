二宮和也脫離尊尼事務所 嵐成員身分不變

二宮和也表示，自從尊尼事務所9月舉行第一次記者會，承認尊尼喜多川性侵旗下練習生事件屬實，令他深感不安，「我覺得很可怕，開始考慮未來發展」，最後決定「走出自己人生，全心全意做好每項工作」。二宮和也離巢消息曝光後，粉絲大多表示支持，事後他透過社交媒體留言：「各位，多謝你們，我真的被大家的鼓勵說話感動。」

自嵐2021年休團及隊友大野智暫停演藝工作後，二宮和也成為首名離開尊尼事務所的嵐成員。據日本雜誌《週刊女性》報道，大野智目前在宮古島發展旅遊事業，先後開設酒吧和度假酒店，他負責提供資金，並由相熟的電視節目製作公司高層好友代為打理業務。記者到酒吧採訪，藝人中村昌也自稱老闆，強調跟大野智無關。不過，記者訪問島上居民，聲稱多次目擊大野智到訪酒吧，去年亦曾招待嵐的隊友櫻井翔和相葉雅紀。