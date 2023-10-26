《韓戲逼人》大鐘獎14提名領先 李秉憲宋康昊爭影帝

宋慧喬韓孝珠逐視后

《韓戲逼人》主角宋康昊憑《JSA安全地帶》、《殺人回憶》等屢奪大鐘影帝，今屆面對《烏托邦浩劫》李秉憲、《夜梟》柳俊烈、《松奪之路》任時元及《The Moon：緊急營救》都敬秀夾擊，且看能否再度稱帝。影后方面，《閨密盜賞團》廉晶雅的對手包括《枕邊怪嚇》鄭有美、《下一個素熙》裴斗娜、《塑料大棚》金瑞亨、《公寓裏的兩個女人》楊末福及《夢幻宮殿》金善映。金善映同時憑《烏托邦浩劫》角逐最佳女配角，將會跟《閨》片高旻示、《韓戲逼人》全汝彬及鄭秀晶、《英雄》羅文姬爭獎。最佳男配角則是《閨》片朴正民及金鍾洙、《韓》片吳正世、《24小時救參行動》姜其永及《犯罪都市：鐵拳掃毒》高圭弼之爭。

今屆大鐘獎增設影視串流平台劇集獎項，候選最佳劇集包括《黑暗榮耀》、《Moving超異能族》、《賭命為王》及《假面女郎》，剛於釜山舉行亞洲內容獎及全球串流作品獎拿下最佳男主角的柳承龍，憑《Moving》再跟《賭》劇崔岷植、《假》劇安宰弘及《D.P：逃兵追緝令2》等角逐視帝寶座。視后之爭更激烈，《黑》劇宋慧喬、《Moving》韓孝珠、《假》劇高賢貞及廉惠蘭等同時入圍。