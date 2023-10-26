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娛樂

【娛樂場】《作家出道殺人事件》 陳志雲倪秉郎王耀祖唇槍舌劍「緝兇」

【明報專訊】陳志雲、王耀祖與倪秉郎先後在港台任節目主持，近日3人聚首不是開咪鬥口才，而是上舞台鬥戲。劇場空間的「推理空間——本土再造」系列重頭舞台劇《作家出道殺人事件》，12月在香港文化中心登場，劇情大玩緝兇燒腦懸疑故事外，還會感受香港1960年代情懷。

《作家出道殺人事件》改編香港作家陳浩基的推理短篇集《第歐根尼變奏曲》中的《作家出道殺人事件》。故事講述主角阿祖一心成為創作完美犯罪推理小說作家，出版社編輯告訴阿祖，要出道當作家就先要殺人，才能寫出擁有靈魂的情節，晉身文壇新貴。阿祖工作期間遇到對推理小說毫不尊重的大學劇社女學生，令他心生怨念，回想編輯「要出道，先要殺一個人」這句話，他殺意漸生。劇社有人於密室內「被自殺」，現場佈置得天衣無縫，警方展開調查，真相逐漸揭開，到底誰是真兇？直到最後一刻才揭示所有謎底。

重現香港本土情懷

「血不留痕、借筆殺人」，故事提醒觀眾善良和醜惡是一念之間，簡單的想法足以扭轉人生走向。《作家出道殺人事件》由劇場空間創作、藝術總監余振球執導和改編。原著故事未有明示所處的時空，經余振球改編後，設定在1960年代末的香港，會以旁白融入當時的新聞片段，以及舊式香港美食，如瑞士雞翼等，除了強調香港本土情懷，更讓人對這個時代有更多幻想，為故事添上神秘色彩。

增新角色 感受因果善惡

觀眾對陳志雲、王耀祖與倪秉郎不陌生，3人舞台上互相唇槍舌劍的對白，帶領觀眾進入推理空間，挑戰他們的智慧與洞察力。劇中殺害女學生的兇手似是而非，在推理小說中，真相往往都被大量表象遮蓋，讀者容易被蒙蔽，舞台劇新增角色Reddy，為觀眾分析因果之間的連繫，找出隱藏的真相，更感受到作家陳浩基筆下的因果善惡世界。

王耀祖首次跟兩廣播界前輩合作感緊張，先提醒自己發音一定不能錯，否則會好羞家，並大讚兩人好nice。他跟陳志雲有很多對手戲，第一場有16頁紙，觀眾會看到不一樣的陳志雲。王耀祖透露私下的陳志雲很照顧大家，似大細路，合作好愉快，又稱一直期待跟倪秉郎合作，「以前在電台我有問題也會向他請教，他會話：『祖，我哋食飯一齊傾』，是很好的前輩，可以跟他合作好開心」。

陳浩基獲獎無數

陳浩基被喻為「華文推理第一人」，2011年以《遺忘．刑警》榮獲第二屆「島田莊司推理小說獎」首獎，《13．67》囊括2015年台北國際書展「書展大獎」、第一屆「香港文學季推薦獎」、週刊文春十大推理小說第一名等多個獎項，創下華文推理小說在日本出版界的空前紀錄。《13．67》已售出美、英、法、意與日韓等十多國版權，並即將改編成華語、韓語電影和連續劇。

舞台劇《作家出道殺人事件》

日期：12月16至24日

地點：香港文化中心劇場

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