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娛樂

首登倫敦開騷 林家謙唱《One Way》獻移英港人

【明報專訊】林家謙本月22日於倫敦O2舉行一場《L*underground》演唱會，好友黃偉文、Serrini（梁嘉茵），他的家人及移民海外的親友前來捧場。林家謙首次在倫敦開騷，看到觀眾反應熱烈，非常感動，唱《想創》時有點哽咽。

林家謙為倫敦演唱會揀選獻唱寫給艾粒的《One Way》，承認這首歌是特別留給倫敦站的觀眾，「這首歌入面是好多好有勇氣冇買回程機票嘅你哋，所以我之前喺澳門死都唔肯唱，唱咗就冇咗作用」。觀眾開心又感動，有觀眾在網上留言稱在現場聽到落淚。

林家謙解釋《One Way》的demo其實叫《Reunion》，「自細對移民冇咩特別感覺 ，因為我屋企過半嘅親戚，好早已去咗地球另一端生活，對我嚟講，佢哋好似住喺九龍同新界咁樣囉，所以我唔覺得係一件大嘅事」。

感觸港人離鄉別井

林家謙稱長大後，慢慢發覺大家因為某些原因，搬去新的環境生活，「我會有少少感觸，覺得好似明明喺度出世，點解要離開佢嘅土生之地，去同自己嘅親屬分離呢？後來發現其實都唔係乜嘢天大嘅事，就算去到邊度生活都好，我哋都好清楚自己嘅根其實喺邊度，所以我哋仍然有好多重聚機會。」

林家謙希望無論漂流在世界哪個角落及地方，希望大家可以在自己的一片天空下，繼續追尋所嚮往的生活。

娛樂組

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