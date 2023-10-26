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娛樂

阮經天爭金馬影帝不緊張 袁富華跟王淨拍情慾戲感尷尬

阮經天爭金馬影帝不緊張 袁富華與王淨拍親熱戲尷尬

【明報專訊】台灣演員阮經天（小天）與王淨（小淨）專程來港，前晚聯同袁富華（Ben）出席電影《周處除三害》首映見面場，連走多間戲院謝票，與近2000觀眾見面，分享拍攝感受。小天表示戲中有很多動作場面很辛苦，但有Ben哥及小淨伴着很開心，「很開心跟Ben哥合作，痛痛快快打一場，大家看完Ben哥演出會很驚訝，與現實不一樣」。

Ben為應付動作戲，事前跟師父練了數星期拳法和體能，「我沒拍過打戲，小天好幫我，借出護具，又陪我練習」。除動作戲，Ben與王淨有大膽情慾戲，王淨說：「Ben哥很害羞，很紳士，一停機立刻別過臉不望我。」

9年沒來港的小天表示今次見了一些老朋友，結婚的結婚、嫁人的嫁人，感覺特別 。之前因疫情未有來港，希望帶來好作品，才不會辜負大家的期望。談到《周處除三害》獲今屆金馬獎7項提名，小天憑此片角逐最佳男主角，Ben希望小天勝出。問小天爭影帝心情是否緊張？他說不緊張，「緊張、興奮和快樂的情緒都跟Ben哥、小淨在拍戲時已完成了，提名代表我跟我的伙伴們都很優秀，拍電影和表演，從來不是一個人的事，如果沒有他們，我一個人什麼都做不了」。

小淨讚Ben哥紳士

小淨第3次來港出席電影活動，透露台灣也有謝票，但在香港是第一次。問她與Ben拍情慾戲尷尬嗎？Ben搶着笑說：「她不尷尬，我尷尬，我習慣和男人拍。小淨很好，給我很舒服的環境，讓我盡情去做，大家都很放心。」小淨稱非常放心，一點都不擔心，「私下跟Ben哥相處，知道他很紳士、非常sweet的大哥，表演時可完全把自己交給他」。Ben爆跟小天有嘴對嘴戲，小天說：「我們兩個很自然、很順暢。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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