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娛樂

《悲情城市》《刺客聶隱娘》揚威海外 台灣名導侯孝賢患腦退化症退休

【明報專訊】76歲台灣著名導演侯孝賢昨日驚傳罹患腦退化症被迫退休，據台灣傳媒報道侯孝賢已認不出身邊人，病况令他無法繼續工作，籌備的新戲《舒蘭河上》及《我將前往的遠方》無法完成。侯孝賢太太曹寶鳳與兒女侯甫嶽、侯蘊華發聲明證實侯孝賢患上阿茲海默症，表示侯孝賢患病後仍繼續新戲籌備工作，到確診新冠病毒，因後遺症影響要停工。他康復後回歸家庭生活安心休養，籌備的電影《舒蘭河上》遺憾無法繼續執行。舒淇原定有份演出《舒蘭河上》，她向傳媒表示希望外界不要打擾侯導，讓他自由自在生活。

娛樂組

電影網站IndieWire昨日報道《悲情城市》台灣導演侯孝賢因罹患腦退化症被迫退休，2015年《刺客聶隱娘》成為其最後執導作品。昨日據台灣傳媒報道，有消息指侯孝賢已認不出身邊人，病况令他無法繼續工作，他籌備已久的新戲《舒蘭河上》和《我將前往的遠方》恐怕無法完成。侯孝賢最後一次公開露面是去年4月10日，出席台灣電影經典《少年吔，安啦！》在金馬奇幻影展的首映，當日大會送上蛋糕給剛踏入75歲的侯孝賢，他十分驚喜。

診斷患阿茲海默症後如常工作

侯孝賢傳出患腦退化症消息令人震驚。他的太太曹寶鳳與兒女侯甫嶽、侯蘊華對此發聲明回應，證實侯孝賢患上阿茲海默症，表示侯導先前經診斷患上阿茲海默症，但仍持續準備他的下一部電影，並沒有因此減退對電影的熱情，工作事務如常。直至侯導確診新冠病毒，後遺症影響病情才暫停，這對他們來說是沒有預想過的發展，相信對昨日得知此消息的朋友們來說，也一定是非常震驚與難以置信。

休養身心狀態平順 跟家人建親密關係

家屬表示，「不過請侯導的朋友和影迷們不要難過，確診之前他常跟我們說，他發現對電影的喜歡愈來愈純粹。康復後，現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙。他的公司也還在營運，業務依舊持續運作，謝謝大家的關心。過往由於侯導長年投入於他所喜歡的電影工作中，對家庭生活無暇兼顧，所以現在雖然生病了，但感謝神，換個角度看，這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處，重新建立更親密的關係，也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。」

舒淇早知侯導患病 籲勿打擾

至於侯導之前籌備的電影《舒蘭河上》（尋找河神），家屬透露會停止，「無法繼續執行固然遺憾，但過往他的作品已於國內外獲得諸多的肯定，也留下許多經典的作品，相信在時間的洪流裏，不但不會被遺忘，他對電影的態度、精神也一定會被戰友和影迷們留存下來，再次謝謝大家」。

舒淇與侯孝賢合作《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等電影，她曾透露會參演《舒蘭河上》。對於侯孝賢患病，舒淇向傳媒表示早已知道，一切以侯孝賢家人的回覆為主，希望外界不要打擾他們平靜的生活，讓侯導能自由自在的生活。

獲獎無數 在台影壇舉足輕重

侯孝賢是台灣最有地位導演之一，1973年踏入電影界，由場記做起，之後擔任編劇、副導，1980年執導首部電影《就是溜溜的她》，其後的《風櫃來的人》、《童年往事》、《戀戀風塵》等讓他成為「台灣新電影」代表人物。侯孝賢1989年執導《悲情城市》奪得威尼斯影展金獅獎，成為首部在國際三大影展獲獎的台灣電影。1993年再以《戲夢人生》獲康城影展評審團獎；2015年憑《刺客聶隱娘》獲康城影展最佳導演。

侯孝賢是金馬獎常客，分別以《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》三奪最佳導演。2020年獲頒金馬獎終身成就獎時，已傳他身體不佳，他領獎時開心說：「好開心喔，真的很開心。我都70幾快80了，沒有你們，我也拍不成任何東西的，我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」今年2月，《悲情城市》4K數碼版在台灣上映，男主角梁朝偉特別飛到台灣出席活動支持，惟侯孝賢未有現身。

相關字詞﹕舒淇 侯孝賢

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