【開箱】《尋找他媽的故事III》 杜汶澤八卦旅遊與移民的距離

到白馬經營滑雪店

今次《尋找他媽的故事III之富士山下》杜汶澤由東京起步，到了靜岡、白馬、名古屋及大阪等地。首集邀請了曾在《低俗喜劇》合作的日本男星葉山豪亮相，兩人到訪東京以玩開健身筋肉女子擔任酒保的夜店，現場有健身器械供客人挑戰體能，顧客大多是同道中人，氣氛十分熱鬧，也盡現日本人平素拘謹守禮，來到居酒屋之類的夜場，變得奔放，完全釋放白天的拘束，盡情表達喜怒哀樂，可說是他們獨特的減壓場所。

有關香港人的移民故事，但跟其他同類型節目不同，觀衆在《尋找他媽的故事》不會看到那種鏡頭前落淚的「真情」；反而杜汶澤由入境一刻已點出日本人其中一個特點，就是一板一眼，不能臨陣改變。其後解釋選擇居住日本10年的Homan當主持原因，「Homan很不喜歡日本人，這個非常重要」。他認為與其又讚日本，不如聽聽別人投訴，還可以知多一點，杜汶澤說：「我很八卦，很想知道別人怎樣生活。不管是哪個國家，總有需要適應的事情，香港人有一個很奇怪的特點，就是覺得全世界都錯，我很想知道他們到底覺得別人有什麽問題。」節目中會看到在日本置業的、在當地出租露營車和經營膠囊旅館的、經營茶餐廳的不同香港人。特別印象深刻是到長野縣白馬經營滑雪用品店的一對年輕couple，當地景色宜人，卻位處偏遠，而且不可能全年雪季，兩人卻真心喜歡荒郊，流露滿足笑容。

YouTuber大阪帶路

較精彩是尾3集於大阪取景，曾效力100毛的Yan帶路，杜汶澤在港人地產經紀推介下睇樓，看日本居所格局；又光顧從香港轉戰大阪的港人廚師Peter開設的立食店，邊吃熱炒小菜，邊飲邊傾後者在日生活，又跟隨對方到當地市場入貨。最後一集愛煮的杜汶澤，在Yan陪同下到市場買菜，想好菜式，然後到香港移居日本的YouTuber Andy哥家裏下廚。溫暖幾名港人脾胃之餘，也圍爐講對日本生活的感覺，其中有人說工作假期時很愉快，但當同伴四散，留在日本必須找工作，融入當地社會，所面對的不再是「假期」。最搞笑是談及不習慣日本之處，Andy哥指日本人對聲音的敏感已到瘋狂地步，在家走路也曾遭鄰居投訴音量過大。然而他跟Yan不約而同指出，回到香港又發現太吵，不大可能再回去生活。

Andy和Yan都是YouTube頻道MinatoTV的固定班底，該頻道有16萬訂戶，遠不及「喱騷」的66萬，不過後者另有收費平台，放在YouTube很多時只是預告，平均點擊率兩者大概旗鼓相當。《尋找他媽的故事III》其中一集杜汶澤到立飲店，既與在當地工作的香港人聊天，又認識了英語流利的直子小姐，後者談及日本男人的通病及自己的婚姻狀態。開設小酒館和經營祖傳綠茶生意的直子，其後現身MinatoTV談自己營商遇過的挫折 。現落戶台灣的杜汶澤，到日本拍節目，大概也沒想過會跟當地香港YouTuber發揮了協同效應。

拍攝類似節目的也不止「喱騷」，HOY TV早前便推出《離鄉別井的故事2》，探訪在台港人，就算取態迥異，相近題材而言，比《尋找他媽的故事》遲了兩年多；即使《離》的上集英國篇，也比「喱騷」慢了數月才推出。可惜現在沒有具公信力機構公布免費電視台收視，「喱騷」收費平台實際點擊率也從缺，根本無從比較兩者的觀衆觸及層面。