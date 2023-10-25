《魷魚遊戲：真人挑戰賽》參加者搶食漢堡包薯條

【明報專訊】Netflix韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，趁第2季上架前，製作公司搶先推出同名真人騷《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge），招募456名參賽者，透過連場比賽，爭取456萬美元（約3556萬港元）巨額獎金，刷新電視史上最多人參與遊戲並贏取最大筆獎金紀錄。節目11月22日首播，昨日公開正式預告片，除工作人員和參賽者造型跟足原著外，劇中遊戲如紅綠燈、玻璃橋、椪糖餅及彈波子等亦獲保留，同時加入新玩意如海戰棋（Battleship）及夾公仔機等，為觀眾帶來新鮮感。
美媒Variety早前報道，部分參賽者在拍攝期間不適送院，批評製作方要求他們在攝氏零下3度的嚴寒低溫下，到戶外玩紅綠燈遊戲，實屬罔顧人命。從預告片可見，其中一名參賽者疑勝出某項目後，獲得漢堡包和薯條等「美食」，其他參賽者見狀即衝上前搶食，令人質疑拍攝現場是否「無啖好食」。
另外，片中一名滿頭白髮、年紀較大的參賽者表示「我們這一隊很好」，他的拍檔隨即回應「你是這裏最聰明的人」，不禁令人聯想起劇中飾演「001」號參賽者的資深男演員吳永壽，真正身分其實是幕後玩家，莫非真人騷亦有類似安排？
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