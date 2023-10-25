【娛樂場】《臥底旅行團3.0》 李尚正盧頌恩大戰歐洲扒手黨

2014年播出第一輯，翌年製作第二輯《又係臥底旅行團》，至2019年5月才有第三輯《臥底旅行團2.0》，原本緊接拍攝新一輯，遇上疫情而叫停，相隔4年，近日推出《臥底旅行團3.0》。新一輯繼續由元祖級「臥底」李尚正與盧頌恩（妹頭）跟團旅行，今次兩人衝出亞洲，跟團到東歐大戰當地扒手黨。

《臥底3.0》挑戰的行程包括團費779元「韶關純玩3日團」，阿正與妹頭連環中伏，原本參觀的景點關閉，賞花海但花期已完結，仍無礙這對最佳拍檔尋歡樂心情，二人繼續有講有笑，首兩集在YouTube上架，不少網民留言稱很掛住節目跟阿正和妹頭，大讚睇得好開心。

大廚被盤 滿頭「黑人問號」

阿正與妹頭的「臥底」身分敗露已不是新鮮事，二人更被「起底」，領隊和團友到旅遊景點，酒店的工作人員也知道他們在展開「臥底」任務，大家也樂在其中。第一集阿正出招讚賞團餐的蒸水蛋好滑而邀請大廚現身，教他們蒸水蛋秘訣，無厘頭問題問到大廚不懂接應，引發笑彈。

盧頌恩由「妹頭」升級被尊稱「妹姐」，妹頭身形比前三輯「加碼」，但見她享受美食的滋味樣子仍很可愛。今次攝製隊參加的旅行團搭齊海陸交通工具，大灣區行程包括台山溫泉3天團、 潮州高鐵美食團、惠東、惠州帆船3天團，還有大熱以0元作招徠的珠海兩天睇樓團，有露營又有BBQ，相當盡興；不過睇樓團重點當然是睇賣樓奇招，阿正與妹頭見招拆招。

重頭戲是東歐浪漫8天團，HOY TV大手筆讓攝製隊參加豪華團，每名團費過萬元，沒有「中伏」位，難得享受，阿正與妹頭配合靚景拍攝文青畫面；但面對當地猖獗的扒手，演變成「臥底」大戰歐洲扒手黨。

拒特別待遇 呈現真實情况

對於「臥底」身分被團友揭穿，妹頭笑說已習慣，會堅持繼續化身「臥底」扮偷拍，有時領隊會因為攝製隊有特別安排，例如團餐時加餸，他們不會接受特別待遇，觀眾喜歡這個節目是能呈現真實情况，「有團友見到我哋會好開心，話好彩揀啱呢個團，大家也知道我們在拍攝。工作人員會先跟團友打招呼，要是有人不想出鏡會尊重，但通常大家也玩得好開心」。

節目中妹頭經常購物，她承認這也是真實情况，特別喜歡買餅類食物和手工藝品，價錢不貴，買與賣也開心。妹頭在其中一集以包到冚「泳衣」裝浸溫泉，身材成話題，她承認胖了，因為這幾年忙投資生意，有時想保持身材也有心無力。

《臥底旅行團3.0》共13集

播映時間：星期日 晚上9時HOY TV （77台）