認被黃金畫面冲昏頭腦 Mike導無悔右腹中彈受傷

中槍痛到大叫紮紮跳

Mike導嫌畫面未夠震撼，在不理團隊反對下，抽走防彈背心的防彈板，上演一幕身軀擋子彈。雖然是橡膠子彈也存在危險，Mike導一意孤行，槍械專家開了一槍後，他痛到大叫兼紮紮跳。受槍傷的Mike導右腹及胸口之間中彈，現場有救護人員為他清洗傷口和打針，取出9mm橡膠子彈，隨團醫生「咖喱」為他縫針。

事後Mike導直認當刻完全被拍攝黃金畫面冲昏頭腦，但沒有後悔，「後悔係完全無，因為我𠵱家人無事，雖然我哋係好鍾意玩嘢嘅團隊，以有趣方法呈現特別畫面，但遵守一個原則，每件事都有故事，關係嗰集嘅主題，但我嘅舉動係破壞咗原本度嘅古仔，我們測試避彈衣，被射中會痛痛哋，畫面係幾震撼，但效果完全冇，當時我諗畫面上無法滿足，當刻完全被拍攝黃金畫面冲昏頭腦，好彩最後件事向好一方面呈現」。

娛樂組