明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

否認張景淳上住所 呂慧儀：佢都係住屯門

【明報專訊】周嘉洛、呂慧儀及孟希璘等一班無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員，昨日以萬聖節打扮出席宣傳活動，周嘉洛表示沒有剃鬚，索性畫花塊面遮鬚根。問到萬聖節可有朋友相約去玩？他說：「萬聖節都無假放，呢期特別忙，約都無辦法，要開工，OK的，我鍾意工作。」

「下次搖醒佢先影」

呂慧儀表示因聲帶發炎聲沙沙，日前與兒子到主題樂園玩更一度失聲，坐過山車及被扮鬼的工作人員嚇都嗌不出，遇到林盛斌（Bob）被取笑好靜，要同行的湯盈盈為她任「代言人」。對於緋聞男友張景淳被發現搭巴士睡覺，有網民懷疑他從呂慧儀的住所離開，所以搭屯門開出的巴士。呂慧儀說：「他也是住屯門，但不算鄰居，有段距離。我覺得藝人好慘，有時好攰瞓着都被人影，希望大家下次見到不要影，或者搖醒佢先影，不過他瞓覺個樣都幾四正，Keep得住形象，大家見到我瞓着就唔好影，我驚影到我流口水。」

孟希璘要學孟海結人緣

孟希璘的二伯孟海早前因食道癌離世，本月28日設靈，孟希璘表示二伯臨終前已跟所有家人及朋友見過面，曾講過痊癒想繼續拍戲，儘管已很積極醫病，始終病是控制不到，未能完成心願。她指二伯娘對二伯真的好好，每日全程照顧二伯，他們17歲的女兒不用返學也到醫院幫手，「有時見到二伯娘和二伯好sweet ，二伯動不了也經常如小朋友般，想二伯娘攬吓抱吓，十分恩愛」。她稱雖不捨二伯離開，但令她明白到離苦得樂的道理，「家人想幫二伯又幫不到，都好辛苦，這段時間聽得最多是『海哥真的好好人』，人緣儲了幾十年，到現在我都感受到，我覺得好犀利，他是我的好榜樣」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

相關字詞﹕孟海 孟希璘 愛．回家之開心速遞 張景淳 呂慧儀 周嘉洛

上 / 下一篇新聞