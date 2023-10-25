否認張景淳上住所 呂慧儀：佢都係住屯門

「下次搖醒佢先影」

呂慧儀表示因聲帶發炎聲沙沙，日前與兒子到主題樂園玩更一度失聲，坐過山車及被扮鬼的工作人員嚇都嗌不出，遇到林盛斌（Bob）被取笑好靜，要同行的湯盈盈為她任「代言人」。對於緋聞男友張景淳被發現搭巴士睡覺，有網民懷疑他從呂慧儀的住所離開，所以搭屯門開出的巴士。呂慧儀說：「他也是住屯門，但不算鄰居，有段距離。我覺得藝人好慘，有時好攰瞓着都被人影，希望大家下次見到不要影，或者搖醒佢先影，不過他瞓覺個樣都幾四正，Keep得住形象，大家見到我瞓着就唔好影，我驚影到我流口水。」

孟希璘要學孟海結人緣

孟希璘的二伯孟海早前因食道癌離世，本月28日設靈，孟希璘表示二伯臨終前已跟所有家人及朋友見過面，曾講過痊癒想繼續拍戲，儘管已很積極醫病，始終病是控制不到，未能完成心願。她指二伯娘對二伯真的好好，每日全程照顧二伯，他們17歲的女兒不用返學也到醫院幫手，「有時見到二伯娘和二伯好sweet ，二伯動不了也經常如小朋友般，想二伯娘攬吓抱吓，十分恩愛」。她稱雖不捨二伯離開，但令她明白到離苦得樂的道理，「家人想幫二伯又幫不到，都好辛苦，這段時間聽得最多是『海哥真的好好人』，人緣儲了幾十年，到現在我都感受到，我覺得好犀利，他是我的好榜樣」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳