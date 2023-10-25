小食店生意理想 送抱答謝顧客 王宗堯揀適合時機娶女友Julia

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

王宗堯與女友Julia情侶檔在太子開設小食外賣店，日前試業，反應理想，幫襯的顧客在店外大排長龍；顧客有老有少，更有父母帶同小朋友前來捧場。王宗堯也要入廚房幫手，全程戴着口罩的女友Julia掌管舖面，忙到妝都融了，未到關店時間，所有食材售罄，顧客連飲品也照買，無減撐場熱情，王宗堯就當生招牌，以合照答謝顧客，又向來支持的朋友送抱；見到這麼多人支持，他大呼感動。

投資6位數開店

王宗堯表示原本一年前計劃開咖啡店，但一直處於構思階段，至數月前，他常幫襯的台式刈包店結業，決定跟該店師傅研究餐單，加入新款式，除了以刈包及炸物做主打，配以咖啡、冷泡茶及特飲，同時與本地小店食物及飲品聯乘，籌備了4個月，投資6位數開店，為了節省成本，品牌標誌、舖面設計及產品研發等，都是和女友親力親為，店舖名「Happy Belly」，寓意顧客幫襯後能獲得快樂的肚皮。

幕前工作受影響

王宗堯表示雖然打官司花了很多錢，幕前工作亦受影響，但創作及服裝品牌工作依然沒停過，仍有很多計劃，有機會都會做。他透露杜汶澤網台喱騷節目《To Do List》曾邀他參與，但對方找他時官司剛開審，之後是什麼情况也不肯定，故推卻了，「自己唔叻，就集中精神去做一件事，尤其未試過面對咁嚴重的官司，想專心和專注處理完先，官司已到尾聲，很多顧客都話有不少人支持我，希望我繼續做幕前，撐我搞騷，但時間上有點尷尬和困難，還是先安心處理好事情」。

平常心面對裁決

王宗堯表示與女友Julia拍拖4年，即使他官司纏身，女友亦一直陪伴同行，已視對方為家人，他說：「我們都知道選擇的路是難行，但都認為就算有些事情很難做，甚至沒有人做過，我們就偏偏鍾意向難度挑戰，兩個都硬頸，有時都會鬧交。」可有結婚計劃？他說：「有的！在官司完結前後，兩個方案都有諗過，兩個都有好處或不好處，我們會揀適合時機，已經有共識，我亦已認定了她，大家拭目以待。」

問到可擔心官司裁決？王宗堯說：「平常心，好多嘢無得講，幫我的團隊講過，暫時將件事擺埋一邊，需要好好生活，不要停滯不前、每日只有負能量，要保持正能量。」