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娛樂

【開箱】《無處逢生》西班牙獨腳戲 比《少年Pi的奇幻漂流》更迷離

【明報專訊】以巴戰事升級，平民死傷枕藉，難民逃生無門，面對此情此景，對照西班牙驚慄片《無處逢生》（Nowhere）劇情，格外令人心寒。此片由《紙房子》Albert Pinto執導、《完美童話》30歲女星安娜卡斯蒂略（Anna Castillo）主演，9月29日在影視串流平台Netflix上架後，連續兩周登上非英語電影收視冠軍，不是沒道理的。

無用物資竟可救人

西班牙影壇盛產燒腦片，《無處逢生》亦不例外，故事以架空時代為背景，講述西班牙政府面對能源危機已無法可施，竟想到以極端且殘酷手法，透過消滅長者、孕婦及小孩等「無用」人口，減輕國家負擔。為了擺脫暴政，尼可帶着懷孕妻子米雅（安娜卡斯蒂略飾）偷渡離境，以為可以重獲新生？事實卻是踏入另一無間地獄。

尼可夫婦為保腹中嬰孩，跟其他人蛇一同躲藏貨櫃，準備偷渡到愛爾蘭，但因人數太多，容易露出馬腳，蛇頭於是把他們分成兩半，藏於不同貨櫃，尼可跟米雅被迫分離，只好約定在目的地再見。然而偷渡途中，遇上軍人檢查，發現人蛇蹤影，即時大開殺戒，幸好米雅及時躲藏在巨型木箱頂部，暫時逃過一劫。

電影播出25分鐘後，故事終於進入戲肉，米雅藏身貨櫃不敵狂風巨浪，從貨船掉落大海，隨水漂流。為了生存，米雅首先蒐集物資，逐一翻開貨櫃內的木箱，結果發現耳機、T恤、烈酒、電視機、保鮮盒等看似無用之物，然而看到後段，這些「垃圾」逐一展示獨特用途，反映導演和編劇心思，例如膠盒可以盛載雨水，解決食水問題；耳機電線可以織網，讓她捕魚果腹；後來米雅受傷流血，烈酒正好有消毒效用。

貨櫃不沉女嬰不死

《無處逢生》最具爭議之處，在於貨櫃如何在海中飄浮30日而不下沉，導演沒有解釋，觀眾亦難深究。根據劇情所指，貨櫃先遭軍人亂槍射穿，入水後再遭暴風雨吹襲，依然載浮載沉，保住女角一命。其後米雅在水中臨盆，誕下女嬰取名諾雅，最初不吃不喝，依然精靈過人，不禁令人懷疑「她」是否米雅在極度孤獨和恐懼下，因精神錯亂而產生的幻象。

海上漂流6日，米雅糧水已盡，加上精神虛耗，逐漸出現幻覺，甚至飢不擇食，把保存在膠盒內的嬰兒胎盤當成最後晚餐，直至天降大雨，暫緩燃眉之急。30日後，貨櫃終於沉沒，幸好她有先見之明，利用木箱、保鮮盒等製作簡陋木筏，總算救了母女兩命。

最佳新人演技出色

電影另一缺失，就是男主角的存在價值。導演刻意把尼可跟米雅分隔到兩個貨櫃，無非製造女主角演獨腳戲的條件，當她目睹尼可躲藏的貨櫃逐漸被大海吞噬，最後沉落海底，以為絕望之際，尼可突然來電，原來他遭蛇頭中途棄置，反而逃過一劫。當米雅產女後，期待一家三口團聚，尼可又致電告知，他在逃亡過程遭軍人槍傷，希望死前可以聽到妻女聲音，劇情刻意煽情，減弱懸疑效果，而且她的手提電話在公海接收清晰，難怪被網民質疑是否有衛星通訊功能。

《無處逢生》算是低成本、高創意的個人絕地求生片，同類型作品去年有《命懸2000呎》，前年有《囊中人》，本欄都有介紹。如果不計成本，製作費逾億美元的《引力邊緣》、《火星任務》及《少年Pi的奇幻漂流》當然更具可觀性，尤其是當《無》片受到成本限制，米雅的孕肚和餵食母乳時露出的胸部，製作都很粗糙，隨時令人出戲。幸好安娜卡斯蒂略演技搭夠，她憑《El olivo》贏得有「西班牙奧斯卡」之稱的戈雅頒獎禮最佳新人，《無》片演活逃亡期間的驚恐、焦慮、無助、盼望和失望等複雜情緒，為單薄劇情增添不少分數。

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