張藝謀成就獲表揚 役所廣司新戲揭幕 港片《但願人長久》東京電影節爭獎

文：蘇珮欣

東京電影節由本月23日至11月1日舉行，開幕電影是《德州巴黎》雲溫達斯（Win Wenders）執導《新活日常》，役所廣司憑本片贏得第76屆康城影展最佳男主角。新片講述一名廁所清潔工人生活簡單但滿足，他熱愛音樂與閱讀，也喜歡大樹，經常為它們拍照。當發生連串突發事件，逐漸揭開他的神秘面紗。

雲溫達斯及時趕到

役所廣司在開幕禮上表示，在沒有任何設想下觀看《新》片是最好的體驗，戲中有充滿生命力的人、東京的美麗風景，像是透過導演雙眼來拍攝的紀錄片。役所廣司又透露雲溫達斯訪日航班延誤了4小時，在開幕禮舉行前及時趕到，還未適應時差，難免有點呆滯。雲溫達斯則表示，他曾夢見自己身處日本，跟許多名導演見面，又跟出色演員合作，還參與東京電影節，如今可謂夢想成真。他一直憧憬與役所廣司合作，笑言拍攝期間壓力不小。

內地導演張藝謀獲大會頒發特別成就獎，表揚他對電影界的貢獻。獎項由東京國際電影節主席安藤裕康頒發，張謀藝領獎後說：「36年前，我在東京電影節獲得演員獎，當時還未做導演，18年後，擔任東京電影節評審，又過了18年，獲得這個獎項。如今回到原點，就像一個循環，但這不是結束，而是一個開始。」他感謝大會對他的肯定，承諾繼續拍好電影。張藝謀明日（25日）出席大師班，分享製作電影的心得。

今屆設有香港焦點單元，放映王家衛執導、梁朝偉主演《2046》，後者更於本周四（26日）出席大師班。香港焦點單元亦會放映多部即將上映港產片，包括《白日之下》、《年少日記》及《送院途中》，另一港產片《但願人長久》則入選亞洲未來單元，新晉導演祝紫嫣昨日率領演員吳慷仁、袁澧林、謝咏欣及許恩怡一同踏上開幕禮紅地氈，率先跟日本影迷見面。

東京電影節合共上映219部電影，多位日本演員現身開幕禮，包括競賽片《（非）正常欲望》稻垣吾郎、新垣結衣及磯村勇斗、三池崇史執導《怪物樵夫》的龜梨和也和菜菜緒，入圍「今日日本電影」單元的《巿子》杉咲花及《家族》吉澤亮，「特別上映單元」電影《Knuckle Girl》三吉彩花和窪塚洋介等。閉幕電影《哥斯拉-1.0》山崎貴導演、主角神木隆之介與濱邊美波亦提早亮相，現場星光熠熠。