【娛樂場】《羅密歐與祝英台》 兩代小生陳豪周嘉洛鬥放笑彈

顛覆愛情經典人物性格

《羅密歐與祝英台》主打兩條感覺和發展截然不同的愛情線，分別是愛得兜轉的祝英台（陳茵媺飾）與梁山伯（陳豪飾），以及一見鍾情的羅密歐（周嘉洛飾）和茱麗葉（游嘉欣飾）。劇集以後現代架空世界為背景，講述同樣富甲一方的羅家與祝家歷盡百年恩怨，平日不相往來，但每5年會以槍戰決鬥，為面子及自身利益，兩大家族各出奇謀爭取勝算，愛情故事在此背景下誕生。

4主角的名字取自愛情經典人物，人設和際遇顛覆大眾認知，祝英台cool爆有型，梁山伯賴皮市儈又是神槍手，羅密歐志願成為幫助貧苦大眾的仁醫；茱麗葉反叛熱愛刺激，為羅密歐多番犯禁與家族玩對抗。

陳茵媺游嘉欣表現未見突出

劇集播出一周，觀眾評價兩極，有人稱劇情有趣，延續陳維冠、鄭成武的玩味風格；亦有認為劇情交代有點混亂和沉悶。演員方面，兩女主角暫時評價一般，有網民稱看得出陳茵媺在造型、反串和行路姿勢，以及武打動作下了不少苦功，但看時未能太投入她要演的霸氣角色；游嘉欣的曲髮造型給人包包面和圓潤感覺，有點打折扣。

相比陳豪與周嘉洛，二人有不少對手戲，陳豪經常搵周嘉洛笨，又冒險幫周嘉洛見游嘉欣，他們的互動大派笑彈，被讚演得有默契和火花，很好看。周嘉洛今次成功擺脫處境劇《愛．回家之開心速遞》金城安（廢青安）形象，演純情有愛心角色，多了份「深情」，劇中他熱愛莎士比亞，不時大拋「莎式金句」顯內涵又浪漫，獲不少好評。

陳茵媺與老公陳豪演感情戲，夫妻笑言難度在於要壓抑各自的真感情，陳茵媺笑言今次角色與真實的她完全不同，要盡量從現實中抽離，說話不可太女仔，收起平時對老公的眼神和小動作。

鄭子誠「重操故業」演奸角

除4主角，多名實力派演員亦有不少發揮，被封「完美奸人」的鄭子誠之前在多部劇已轉做好人，今次「重操故業」演奸角，飾演祝英台二叔祝仁義，表面處處為祝家着想，實質背着祝英台等人展開驚天大陰謀。鄭子誠形容今次奸的程度令他想起初入行時，「每套劇都奸到一面倒，很久未試過這種感覺，如果抽離來看劇入面的角色，我會幾憎自己」。不少網民期待鄭子誠今次奸到有幾盡。

楊證樺演身手了得的瘋狂槍手哥德，造型和演出都相當搶鏡。為應付劇中高難度開槍及轉槍動作，他花不少時間訓練力求完美，要各樣好準先好睇，「監製、導演同武術指導要求好高，每次要做到好完美先收貨」。