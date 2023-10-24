明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《羅密歐與祝英台》 兩代小生陳豪周嘉洛鬥放笑彈

【明報專訊】無綫監製陳維冠、編審鄭成武合作無間，先後製作《誇世代》、《七公主》、《新四十二章》等話題劇集，正播映的新劇《羅密歐與祝英台》，邀得陳茵媺相隔9年「復出」幕前，孖老公陳豪組夫妻檔，去年9月開鏡後一直備受注目。陳茵媺劇中分飾孖生兄妹，反串演智勇雙全的祝英喬和善良單純的祝英台。

顛覆愛情經典人物性格

《羅密歐與祝英台》主打兩條感覺和發展截然不同的愛情線，分別是愛得兜轉的祝英台（陳茵媺飾）與梁山伯（陳豪飾），以及一見鍾情的羅密歐（周嘉洛飾）和茱麗葉（游嘉欣飾）。劇集以後現代架空世界為背景，講述同樣富甲一方的羅家與祝家歷盡百年恩怨，平日不相往來，但每5年會以槍戰決鬥，為面子及自身利益，兩大家族各出奇謀爭取勝算，愛情故事在此背景下誕生。

4主角的名字取自愛情經典人物，人設和際遇顛覆大眾認知，祝英台cool爆有型，梁山伯賴皮市儈又是神槍手，羅密歐志願成為幫助貧苦大眾的仁醫；茱麗葉反叛熱愛刺激，為羅密歐多番犯禁與家族玩對抗。

陳茵媺游嘉欣表現未見突出

劇集播出一周，觀眾評價兩極，有人稱劇情有趣，延續陳維冠、鄭成武的玩味風格；亦有認為劇情交代有點混亂和沉悶。演員方面，兩女主角暫時評價一般，有網民稱看得出陳茵媺在造型、反串和行路姿勢，以及武打動作下了不少苦功，但看時未能太投入她要演的霸氣角色；游嘉欣的曲髮造型給人包包面和圓潤感覺，有點打折扣。

相比陳豪與周嘉洛，二人有不少對手戲，陳豪經常搵周嘉洛笨，又冒險幫周嘉洛見游嘉欣，他們的互動大派笑彈，被讚演得有默契和火花，很好看。周嘉洛今次成功擺脫處境劇《愛．回家之開心速遞》金城安（廢青安）形象，演純情有愛心角色，多了份「深情」，劇中他熱愛莎士比亞，不時大拋「莎式金句」顯內涵又浪漫，獲不少好評。

陳茵媺與老公陳豪演感情戲，夫妻笑言難度在於要壓抑各自的真感情，陳茵媺笑言今次角色與真實的她完全不同，要盡量從現實中抽離，說話不可太女仔，收起平時對老公的眼神和小動作。

鄭子誠「重操故業」演奸角

除4主角，多名實力派演員亦有不少發揮，被封「完美奸人」的鄭子誠之前在多部劇已轉做好人，今次「重操故業」演奸角，飾演祝英台二叔祝仁義，表面處處為祝家着想，實質背着祝英台等人展開驚天大陰謀。鄭子誠形容今次奸的程度令他想起初入行時，「每套劇都奸到一面倒，很久未試過這種感覺，如果抽離來看劇入面的角色，我會幾憎自己」。不少網民期待鄭子誠今次奸到有幾盡。

楊證樺演身手了得的瘋狂槍手哥德，造型和演出都相當搶鏡。為應付劇中高難度開槍及轉槍動作，他花不少時間訓練力求完美，要各樣好準先好睇，「監製、導演同武術指導要求好高，每次要做到好完美先收貨」。

相關字詞﹕楊證樺 陳維冠 陳豪 羅密歐與祝英台

上 / 下一篇新聞