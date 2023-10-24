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娛樂

首當男主角無壓力 張天賦戀黃曦誼變怕醜仔

夜校｜MC首次擔正冇壓力 跟黃曦誼拍感情戲 秒變怕醜仔

【明報專訊】劉翁執導、張天賦（MC）和黃曦誼（Candy）主演的《夜校》11月上映，3人日前一起受訪。《夜校》是MC首部擔正演出的電影，飾演性格衝動的男仔，拍攝時他一點也不緊張，反而較想像中輕鬆，「可能因為是喜劇，角色人設與自己頗相似，都是有點不修邊幅、隨意，所以不緊張，好似做回自己。至於戲中的搞笑場面，我笑得出，很滿意自己表現」。

說到他和黃曦誼（Candy）的感情線，MC表示講述二人在校內邂逅，互相吸引，感情部分佔的篇幅不多，親熱程度未去到大家會尖叫，只有拖手。Candy解釋故事在一晚之內發生，跟MC的感情未太深入。劉翁說：「Candy本來最憎無賴和染金髮的男生，最終因MC英雄救美，喜歡上對方。」他笑言事前不認識MC，覺得對方樣子夠曳，很適合男主角人設。

難忘30度高溫街頭搬屍

劉翁大讚MC勤力，透露對方在戲中有多場滿口歪理，很多對白的場口，MC事前做足功課，表現很好。問MC那場戲最難處理？他說：「有場講我游說阿Bob（林盛斌）買我的發明，兩頁紙對白，又要講一大堆數據和配合動作，好搞笑，很期待觀眾的反應。」

對白那麼長，可有NG？MC說：「頗多NG，應該最多是我，慶幸大家沒給我壓力，以我第一次拍戲來說都算幾順暢，沒打擊，完全冇壓力。」他透露最辛苦那場戲是穿救生衣拖住條屍行路，還要跳舞，當時氣溫高達30多度，汗流浹背，「最好唔好有第二次」。

Candy爆MC極速面紅

Candy最難忘是和MC事前對戲，大家對望不超過3秒，MC已滿面通紅，「見到他那麼怕醜，我即刻冇咁怕醜。都是第一次遇見那麼怕醜的男仔，幾場對手戲，他耳仔都紅晒」。劉翁表示見到MC那麼怕醜，即場度了個笑位給他。問MC平時是否也是怕醜仔？他說：「拍MV有女主角，我都要花點時間warm up。今次知有感情線，所以事前安排我們見面訓練。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕劉翁 黃曦誼（Candy） 張天賦（MC） 夜校

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